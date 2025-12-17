彰縣府強化警用車裝備 感謝祥嘉捐贈巡邏車共築治安防護網

縣警局中庭舉辦強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業公司捐贈巡邏車儀式，由縣長王惠美主持。（記者方一成攝）

為強化縣內警用裝備，彰化縣警察局於今（十七）日在縣警局中庭舉辦「強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業公司捐贈巡邏車儀式」，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、議員及各協勤民力與會。王縣長表示，本次活動不僅見證縣府對警政工作的大力支持，祥嘉工業股份有限公司更慷慨捐贈一輛價值120 萬元的全新巡邏車，共同為提升彰化縣的治安與交通而努力。

王縣長表示，縣府持續推動警用廳舍及汽機車的更新，縣府爭取中央政府一般性補助2500萬元，採購汽車十七輛、機車一一六輛；縣府則編列2000萬元，採購汽車十九輛，其中包括一輛中型巴士，機車五輛。另外，警隊編列二九八萬元，採購重機二輛、機車二輛，總計本次採購金額是四七九八萬元，車輛三十六輛、機車共一二五輛，期盼提供警察同仁最好裝備。

王縣長表示，感謝警察局長陳明君帶領所有同仁，積極偵查犯罪並獲得亮眼績效，榮獲一一四年國家警光獎，詐欺案件查獲326件共2072人，查扣項目包括汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣，總價值達七億一五五二萬元，並且成功攔阻詐欺金額四億一五五三萬元。今年在詐欺金流防制上，總金額已突破十五.三億元，展現出打詐彰化隊的堅強實力。交通方面，在一一四年行政院頒布道路交通秩序與交通安全改進執行成果，已連續兩年全國交通績效第二名，殊值讚賞。

縣府表示，今年度原本規劃廳舍更新有五處，包括警察局綜合大樓，經費三億多元；員林分局林厝派出所4000多萬元；鹿港分局福興分駐所6000多萬元；溪湖分局埔鹽分駐所4000多萬元；芳苑分局原斗派出所4400多萬元。一一四年上半年發現還有許多廳舍亟需改善，因此再追加4億6000多萬元，包括：溪湖分局溪湖派出所一億一九二萬元；員林分局大村分駐所4900萬元；鹿港分局洪堀派出所派出所4700萬元；田中分局內安派出所4900萬元；芳苑分局竹塘分駐所4700萬元；鹿港馬鳴派出所4000多萬元；田中朝興派出所4900多萬元；以及廳舍整修約3000萬元。希望給警察同仁更好的辦公環境，讓大家在辦公及執勤的時候能更安心、更有效率，並提供民眾有一個安全且美滿的生活。

議長謝典霖表示，感謝祥嘉工業捐贈巡邏車，一起協助警察局做好治安工作，王縣長縣府團隊也不遺餘力推動治安工作。感謝警友會理事長、各大隊長平時支援警察局工作，彰化縣治安排名在全國一直以來都有亮眼成績，縣議會也會持續支持，大家一起努力為治安打拚。