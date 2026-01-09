彰縣府投入3,550萬元 改善鹿港農地重劃區16條農路

彰化縣長王惠美(左三)視察鹿港鎮農路改善情形。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝農地重劃區等十六條農路因車輛往來頻繁，導致路面龜裂、破損及沉陷，影響民眾及農民耕作通行安全，縣府持續投入經費辦理改善作業。縣長王惠美九日前往頭崙巷臨五十-二十號(附近)、南勢巷一八六-十八號(南側)、詔安巷七十九-五十號(附近)等三處視察，要求廠商如期如質完成工程，提供鄉親安全通行的道路。

王惠美表示，縣府自民國四十八年起開始辦理農地重劃，迄今已累計完成五十九區，總面積達三萬七七二六公頃。並從一0八年起至一一四年底，針對農地重劃區投入近八億元經費，改善總長度約二十二萬公尺的農路。這次工程規劃改善鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內共十六條農路，總經費約三五五0萬元，預計今年一月十五日開工，三月三十日完工，工程約二個半月，期盼透過提升農路品質，全力保障鄉親通行安全。

地政處表示，本次改善工程內容包括路面刨鋪、路基改良及標誌標線增設等項目，總改善長度約七六五三公尺，工期為七十五天。考量施工期間適逢農曆春節，為維護春節期間交通順暢與用路安全，已責請承攬廠商於春節前避免進行道路開挖作業。如有已開挖路段，務必於春節前完成鋪設並開放通行，讓民眾安心返鄉、平安過年。縣府也將持續投入資源，提升農路通行安全。