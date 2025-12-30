彰縣府推好孕卡 孕婦產檢每次可領500元補助

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）為提高生育率，彰縣府繼童萌卡後又推出好孕卡，縣府指出，明年推出的好孕卡，孕婦每完成1次產檢，即可獲得新台幣500元的電子票證補助，最多14次，預估約有7000名孕婦受惠。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，出席的有彰化縣長王惠美、中國國民黨籍立法委員謝衣鳯等人，會中介紹縣府推出的好孕卡、生育補助加碼及童萌卡等3大措施。

王惠美說，縣府明年將推出好孕卡，孕婦每完成1次產檢，就可以獲得新台幣500元的電子票證補助，最高14次，共計7000元，補助可用在交通運輸、加油充電及藥妝醫療器材，鼓勵設籍在彰化縣的孕婦。

廣告 廣告

彰縣衛生局人員接受中央社記者訪問時說，彰化縣去年約有7000名孕婦，好孕卡推出後，預估約有7000名孕婦受惠。

彰縣府指出，童萌卡明年持續推動，只要1至3歲幼兒及其父或母，連續設籍彰化縣滿1年以上者即可申請，縣府也規劃將早期療育院所機構納入使用範圍，提供育兒家庭更實質的支持。（編輯：李淑華）1141230