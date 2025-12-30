彰縣府推「友善育兒行動3.0」 陪伴家庭迎接新生命

全台生育率持續下滑，彰化縣政府推動新一波友善育兒政策，縣長王惠美表示，縣府整合社會處、民政處與衛生局等資源，將自明(115)年起針對懷孕、生產及育兒三大階段，推出「好孕卡」、生育補助加碼及「童萌卡」三大措施，建構連續性的支持措施，陪伴縣民家庭迎接新生命。

孕期支持方面，縣府將於115年正式推出「好孕卡」，設籍彰化縣的孕婦，以及配偶設籍彰化縣、本人於設籍前為新住民的孕婦，可享有14次公費產檢交通與相關補助，每次產檢可獲得500元電子票證補助，最高可達7,000元，補助可用於產檢交通接駁、加油充電，或於藥妝店及醫療院所消費，期望減輕孕期負擔，並鼓勵定期產檢，守護母嬰健康。

生育補助方面，縣府自明年起採取「生越多、補助越多」的方式調整補助金額，由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎(含)以上8萬元，相關補助可於戶政事務所辦理出生登記時一併申請，降低家庭在生育初期的經濟壓力。

育兒階段方面，已於今年實施並獲得不少家長回饋的「童萌卡」政策，明年將持續辦理，針對1歲至3歲幼兒提供點數補助，用於購買嬰幼兒必需品，未來也規劃納入早期療育院所（機構）使用，進一步擴大適用範圍。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，這項政策由縣府投入2億元預算補助家長，將龐大商機留給在地店家，此外，明年的「好孕卡」更全國首創將補助與產檢結合，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」，即可直接獲得每次500元的補助金，提升使用便利性。

縣府表示，未來將持續滾動檢討相關措施，強化政策內容，期望在少子化趨勢下，為家庭提供更實際、貼近需求的支持。