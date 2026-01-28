彰縣府攜手守護縣民骨骼健康 扶輪社捐贈骨質密度檢測儀

▲捐贈骨質密度巡檢車-大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府於今(28)日在衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀記者會，由縣長王惠美代表接受捐贈，由國際扶輪社3462地區、鹿港東區扶輪社長謝一清、彰化東區扶輪社長劉燦霖、福興東區扶輪社長陳鼎中以及韓國水原老松扶輪社與以上全體社員，共同捐贈全球獎助金7萬美元(超過新台幣210萬元)，全力支持彰化縣推動骨質密度社區巡迴篩檢服務，攜手守護縣民骨骼健康。

▲捐贈骨質密度巡檢車合照。

縣長王惠美表示，感謝鹿港東區扶輪社、彰化東區扶輪社、福興東區扶輪社及韓國水原老松扶輪社長期與縣府合作，從過去的C肝根除、眼科外展服務巡迴車及儀器設備捐贈，到本次的骨質密度檢測車捐贈，協助偏鄉民眾，藉由骨質密度巡迴篩檢進行檢測，鹿港東區扶輪社跟福興東區扶輪社也持續挹注本縣經費超過50萬美元(超過新台幣1,500萬元)。這台骨質密度檢測車能深入偏鄉村里服務長者，讓長者得知骨密現況，進一步透過飲食、運動、曬太陽，讓骨本更穩固、獲得更好的照護。

▲參觀儀器。

衛生局表示推動之骨質密度社區巡迴篩檢服務，檢測部位涵蓋脊椎、腰椎及髖關節等部位，針對檢查結果顯示具有骨質疏鬆風險之長者，主動協助轉介至醫療院所進行進一步檢查與治療，以降低骨折發生風險，減輕家庭與社會照護負擔。未來衛生局也將持續結合在地醫療院所、社區據點及民間團體力量，擴大巡迴篩檢服務量能，並加強骨骼健康衛教宣導，推動運動、營養與預防保健等整合性策略，全面提升縣民骨骼健康識能，打造更完善的高齡友善健康照護網絡。

與會人員有縣議員許雅琳、莊陞漢、國際扶輪社前總監楊曜聰、地區秘書長江麗利、地區服務計畫主委黃台源、鹿港東區扶輪社創社長蔡國正、社長謝一清、福興東區扶輪社創社長侯志淵、社長陳鼎中、彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫、各區扶輪社社友、各級民代與地方仕紳等。（照片／記者廖美雅翻攝）