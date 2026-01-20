彰縣府皮蛇疫苗施打優惠 現場限量搶翻爆衝突

中部中心／黃毓倫、李文華 彰化報導

彰化縣政府採購兩萬劑、共1萬個名額皮蛇疫苗，低收入與中低收入戶，全額免費，一般身分的長者，則是自付六千，縣府補助將近一萬元。好康消息傳開，衛生所前出現貪食蛇排隊人潮，今天開始接種和登記，第一組人馬凌晨12點多就來排，上午八點發放號碼牌，民眾才知道限量180個，當場與工作人員爆發口角！

排隊民眾：「你們早就應該要公告，你們昨天的公告又沒有說，一個衛生所限制幾個人。」

排隊民眾忍不住破口大罵，不滿衛生所，沒有事先公布登記名額，導致長者們辛苦排隊，換來一場空！

記者vs.排隊民眾：「（幾號？總共幾個？） 180。」

限量是殘酷的，號碼牌發到180就沒了，彰化縣府補助民眾施打皮蛇疫苗，名額只有一萬份，分五批，第一天接種就爆滿！

彰化皮蛇疫苗補助太划算，不少人忍著寒風半夜排隊等候。第一組人馬，凌晨12點多，就出現在衛生所，搶得先機，排第四名的人也是天還沒亮就來了。

排第四名民眾：「（你是幫誰排隊？）幫媽媽。」

還沒天亮，彰化市南西北區衛生所，就已經出現貪食蛇人龍，這些人清一色都是上了年紀的長輩，頂著低溫還沒排到，讓民眾直呼虐待長輩。

排隊民眾：「（說預算有限？），預算有限就不要辦啦。大家都上了歲數，天氣這麼冷，你叫人家來虐待啊。」

彰化縣府採購帶狀疱疹疫苗2萬劑、提供1萬個名額，外面施打原價18500~20000元，一般65歲以上長者也只需自付6000元，等於可以省下1萬多元，而限量1萬個名額當中，低收入、中低收入，4789人全額免費，收到通知即可施打，其他人分為五期，而且是採預約登記，繳款手續完成，才可施打。由於流程繁複，又沒有公告預約限額，引發民怨。

彰化縣長王惠美：「我們後面還會有幾期，我們這幾期如果真的還不足，我們會再跟議會，來做相關的協商（加碼）。」





帶狀疱疹俗稱皮蛇，痛起來簡直要人命，因此縣府釋出補助疫苗利多消息後，才會吸引這麼多民眾來排隊，雖說是德政，不過後續配套還是要盡可能完善，不然老人家這麼辛苦排隊，好意卻引發民怨！





