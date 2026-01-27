彰縣府與全國麗園飯店齊心助弱勢春節圍爐活動

▲彰化縣長王惠美頒發感謝狀大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府今(27)日中午偕同全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖 馬上有愛」春節圍爐活動。現場由全國麗園大飯店贊助席開百桌，彰化縣長王惠美出席，陪同縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩子一起圍爐，感受來自各界的溫暖。縣長王惠美表示，特別感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，與縣府合作辦理圍爐餐宴長達10年，多年來他們始終默默支持弱勢朋友，讓大家過年前，都能感受到暖至心扉的關懷。李董事長這10年來，每年捐錢都超過百萬，締結許多善緣，事業也越來越成功，關懷社會的善心讓人敬佩，值得我們學習。另外感謝泰和茂營建團隊及山記興業股份有限公司，提供總價值約13萬元的432份物資給參與民眾。

▲春節圍爐活動，兌換物資。（記者廖美雅翻攝）

王惠美進一步表示要感謝社會各界朋友的愛心，今年縣府受贈指定照顧弱勢之民生物資價值超過1200萬元，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭等有物資需求的民眾遞送溫暖，讓愛心照亮社會的每一處角落。

▲春節圍爐活動互動表演。（記者廖美雅拍攝）

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，感謝王縣長縣府團隊的大力支持，這10年來協助我們服務需要幫助的孩子，我將謹守父親教給我的理念，持續把愛的力量散播出去。很高興這幾年陸續加入許多夥伴及團體，一同在寒冬中提供關懷給需要的人。

▲全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，很高興這幾年陸續加入許多夥伴及團體，一同在寒冬中提供關懷給需要的人。（記者廖美雅拍攝）

縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，藉由單一窗口提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。

與會來賓有議員陳玉姫服務團隊、全國麗園大飯店董事長李孟哲、泰和茂營建團隊財務部協理蕭世和、彰化家扶中心主任王震光、彰化家扶扶幼委員會主委李世湧、員林區扶幼委員會主委鐘欽照、縣府社會處副處長涂敏群、各級民代及地方仕紳等。