彰縣府「加錫排水一期治理」動土 640公尺箱涵強化秀水、大村防洪力

縣府投入4,875萬元「加錫排水一期治理」動土 640公尺箱涵強化秀水、大村防洪力。圖／彰化縣政府提供





為改善強降雨期間大村鄉及秀水鄉部分地區長期易淹水問題，彰化縣政府挹注經費4,875萬元，推動「加錫排水（第一期）治理工程」。今（7）日於秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮，彰化縣長王惠美親自出席，宣告地方期盼已久的防洪建設正式啟動。

王惠美表示，加錫排水第一期治理工程是地方高度關注的重要建設。113年凱米颱風期間，錫安路一帶嚴重淹水，縣府即應康佰武村長之請前往現勘，並責成水利單位研議改善方案，同時向中央爭取經費。不料114年7月豪雨再度致災，為加速改善，感謝縣議會支持預算，縣府優先動用自籌款4,875萬元，先行推動第一期治理工程。

王惠美指出，本次工程新設長約640公尺的箱涵，透過分流設計提升排水通洪能力，回應地方長期建議。縣府已要求施工團隊在確保工程品質前提下加派人力、加速施工，力拚縮短原訂300日曆天工期，期盼工程儘早完工，讓鄉親免於淹水之苦。

她也強調，縣府已於114年成功向中央爭取板本排水改善經費，獲補助逾2億元，並結合縣府相關預算，將全面投入區域排水整治，透過系統性改善，逐步強化秀水、大村地區的整體防洪能力，守護居民生命財產安全。

彰化縣議會議長謝典霖表示，面對極端氣候，過去的排水系統已逐漸不敷使用，感謝縣府團隊積極推動排水整治，也感謝地方村長協助溝通，以及議會全力支持預算，期盼工程完成後，讓民眾不再飽受淹水困擾。

大村鄉長賴志銘則表示，在氣候變遷與強降雨頻繁影響下，排水治理刻不容緩，很高興見證第一期工程順利動工，相信工程完成後，將造福加錫排水沿線各聚落，為地方帶來更安全的生活環境。

縣府水資處補充說明，本工程範圍自正興巷與錫安路746巷交會處起，至板本排水陝西橋上游止，透過箱涵分流設計，有效提升排水效能，未來縣府也將持續爭取經費，逐步改善易淹水地區。

