彰縣府：2026年起身障停車 每天前4小時免費

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化縣政府今天發布新聞稿表示，2026年起身心障礙者車輛縣內停車，不論停放在身障專用或一般收費停車格，每天可享前4小時免費。

彰縣府說，考量民眾跨縣市移動便利性，參考台中市、南投縣及雲林縣現行做法，優惠對象不再區分縣內或外縣市，讓優惠制度有一致性，只要車輛申領有效身障停車識別證，或直接懸掛身障專用車牌就可享優惠。

彰縣府表示，以往車輛有專用停車位識別證且停放於身障者專用停車位，給予每天1次前2小時半價優惠，新制採「每天累計制」設計，當天再次停車時，系統會自動接續計算剩餘免費時數，確保符合資格民眾都能實質享完整福利，也讓停車資源分配更公平、更有效率。

彰縣府說，各鄉鎮市公所已完成開單系統與設備測試，路邊智慧停車柱已具備辨識外縣市車證功能，讓優惠能即時自動套用。如果發生系統資訊尚未同步情況，只要提供相關證明文件即可辦理優惠補登。（編輯：李明宗）1141230