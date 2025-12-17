彰縣強化警用車輛裝備 感謝祥嘉公司捐車

縣警局中庭舉辦強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業公司捐贈巡邏車儀式，由縣長王惠美主持。（記者方一成攝）

為強化縣內警用裝備，彰化縣警察局於昨（十七）日在縣警局中庭舉辦「強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業公司捐贈巡邏車儀式」，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、議員及各協勤民力與會。王縣長表示，本次活動不僅見證縣府對警政工作的大力支持，祥嘉工業股份有限公司更慷慨捐贈一輛價值一二○萬元的全新巡邏車，共同為提升彰化縣的治安與交通而努力。

王縣長表示，縣府持續推動警用廳舍及汽機車的更新，縣府爭取中央政府一般性補助二五○○萬元，採購汽車十七輛、機車一一六輛；縣府則編列二○○○萬元，採購汽車十九輛，其中包括一輛中型巴士，機車五輛。另外，警隊編列二九八萬元，採購重機二輛、機車二輛，總計本次採購金額是四七九八萬元，車輛三十六輛、機車共一二五輛。

王縣長表示，感謝警察局長陳明君帶領所有同仁，積極偵查犯罪並獲得亮眼績效，榮獲一一四年國家警光獎，詐欺案件查獲三二六件共二○七二人，查扣項目包括汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣，總價值達七億一五五二萬元，並且成功攔阻詐欺金額四億一五五三萬元。今年在詐欺金流防制上，總金額已突破十五.三億元，展現出打詐彰化隊的堅強實力。交通方面，在一一四年行政院頒布道路交通秩序與交通安全改進執行成果，已連續兩年全國交通績效第二名，殊值讚賞。