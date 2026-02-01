彰縣強化防疫 防範禽流感

近期國內頻繁爆發H5N1高病原性禽流感疫情，彰化縣為畜牧業大縣，彰化縣動物防疫所嚴陣以待，自一一四年十月一日起即已啟動冬季禽流感強化防疫措施。除針對轄內禽場進行例行性訪查及禽流感監測外，同步啟動強化監測措施，也特別針對往年案例場加強訪視，並派遣消毒車加強公共區域消毒，降低疫病傳播風險，防範禽流感疫情發生。

動防所於強化期間前往轄內過往案例禽場進行訪視，檢視場內禽隻健康情形，並查核禽場內生物安全措施，輔導畜主進行改善，防堵病原入侵禽場；動防所消毒車亦每日於轄內畜牧場周邊道路進行環境噴霧消毒作業，並針對過往較常發生禽流感案例之高風險熱區加強消毒頻率，以消滅環境中病原，阻斷病毒傳播途徑。

動防所呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依動物傳染病防治條例規定最高可裁處十五萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽依規定不予補償。

動物防疫所昨（一）日表示，防疫所亦提醒養禽場如有以下異常情況：一、平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於○‧四%（一千隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於四隻）。二、籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於○‧二%（一千隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於二隻）。三、禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於五%。四、家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所（○四-七六二○七七四），以利即時檢除病原，確保產業安全。如未通報者，除撲殺不予補償外，還可依動物傳染病防治條例處新臺幣五萬元以上一百萬元以下之罰鍰。