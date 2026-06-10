彰縣慶祝115年警察節 王惠美縣長感謝警察同仁辛勞
▲王縣長向所有警察同仁致上最高敬意，感謝大家不分晝夜守護治安與交通安全。（記者方一成攝）
為慶祝警察節，彰化縣警察局於今（十）日上午在警局大禮堂舉辦一一五年警察節慶祝大會，彰化縣長王惠美與會，與在場貴賓一同歡慶即將到來的六月十五日警察節。大會由王縣長親自表揚「模範警察」、「鑑識楷模」、「績優刑事警察人員」、「績優交通警察人員」及「組合警力情境模擬競賽團體組前三名」等共六十七位績優員警與團隊。王縣長表示，在此向所有警察同仁致上最高敬意，感謝大家不分晝夜守護治安與交通安全。縣府將持續以實質行動支持警察同仁，共同守護縣民安全。
王縣長表示，在陳世煌局長帶領下，彰化縣警察局在「全國同步打詐」榮獲四連霸、「全國同步緝毒」五連霸，並榮獲國家警光獎，婦幼安全評核也獲特優，成效卓越。並感謝警友會許叙銘理事長、義警、民防、守望相助、義交、警察志工、保護少年婦幼協進會等各協勤民力組織的無私奉獻，並感謝順德工業公司贊助「組合警力情境模擬演練」經費以及警友會蔡國正團長在警察節前夕大方致贈九00副執勤太陽眼鏡，大家齊心協力成為警察同仁的最強後盾。
王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府近年編列警政廳舍整建預算超過十億元。全縣建置的路口監視器也突破一萬二千多支，打造出六都之外最完善的天眼防衛網，近年更協助同仁偵破高達一萬多件刑事案件。自今年三月起，縣府加發「勤務繁重加成」及提高「刑事加成」，逐年提升應勤設備，讓同仁偵辦案件時更加高效便利。
警察局表示，彰化縣警察局各項治安表現亮眼，一一五年迄今執行打詐專案，累計查獲詐欺集團六十一件、四六四人，查扣不法所得三.五億元並攔阻詐騙一.七合計阻斷詐團金流達五.二億元；一一四年全般交通事故四萬四五五八件，較前三年平均減少六0八件（下降一.三%）；一一四年家庭暴力防治及兒少保護等十二個工作項目，亦榮獲警政署評核特優。此外，為嚴厲打擊毒駕與酒駕，自五月二十三日起啟動常態性全面取締勤務，並大舉採購二四00劑毒品唾液快篩試劑、一萬三一00劑毒品原物快篩試劑，列為第一線同仁隨身裝備，今年已強力查獲毒駕案三九五件、酒駕案一二0八件、各類毒品案七五八件，並查扣各類毒品總重達一萬五九二四公克。
為提升警政工作效能，中央與縣府攜手合作，近三年間投入近十五億元預算，具體推動四大措施：第一，建置「天眼防衛網」，近三年投入二.八億元建置完善監視系統；第二，改善辦公環境，近三年編列一0.八億元規劃興建十五處辦公廳舍，其中「綜合行政大樓」已於六月九日正式開工動土；第三，汰換老舊車輛，編列一.三億元汰換警用汽車一0八輛、機車二八二輛，保障執勤安全與效率；第四，提升福利與加成，今年三月起加發「勤務繁重加成」每人每月最高增加三八八0元、刑事警察「刑事加成」每人每月增加一九四0元。
今年的慶祝大會特別由優秀同仁現場示範「組合警力情境模擬演練」，精采呈現快速反應射擊及掩體運用，展現警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契。此外，大會也邀請退休的警界前輩以薩克斯風演奏暖場，悠揚溫馨的樂聲凝聚警界傳承的深厚情誼，也為本屆警察節慶祝大會畫下圓滿句點。
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