114學年度HBL高中籃球聯賽，彰化縣立成功高中，在12強賽中，展現球隊韌性和求勝決心，拿下關鍵賽勝利，創下校史紀錄，首度晉級全國八強。2日下午包括彰化縣議會議長謝典霖、立委謝衣鳯，都特別前往學校祝賀，給球隊肯定，希望他們繼續拼戰。





創校史紀錄！彰縣成功高中挺進HBL八強 謝衣鳳到校祝賀

立委謝衣鳳力挺籃球運動。(圖/李文華攝)

旗開得勝馬到成功，彰化縣立成功高中在HBL高中籃球聯賽，挺進前八強，闖下校史最佳紀錄。球員真的好棒，因為籃球靠的是合作與默契精神，球隊以高度紀律和團隊合作，完成歷史性的突破，隊史首度挺進全國八強，立委謝衣鳳以及彰化縣議會議長謝典林，都來給球隊選手鼓勵加油打氣。

廣告 廣告

創校史紀錄！彰縣成功高中挺進HBL八強 謝衣鳳到校祝賀

立委謝衣鳳力挺籃球運動。(圖/李文華攝)謝衣鳳說，挺進八強真的很不容易，靠的是球員的拚勁和努力不懈，而熱愛體育的議長謝典林，也長年致力於推廣籃球運動。

彰化縣立成功高中，在HBL高中籃球聯賽中挺進前八強，寫下歷史里程碑，球隊將繼續拼戰，向冠軍邁進。





原文出處：創校史紀錄！彰縣成功高中挺進HBL八強 謝衣鳳到校祝賀

更多民視新聞報導

突被賴總統點名參選彰縣長 謝衣鳳一度尷尬翻白眼

謝衣鳳突襲表態選彰化縣長 綠營:謝家別整碗端走

民進黨提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化 童子瑋選基隆

