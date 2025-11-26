彰縣扶植青創 山寄製菓所秀成果

縣長王惠美前往山寄製菓所，為何彥霖築夢創業的成果給予肯定及鼓勵。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美前往山寄製菓所，為何彥霖築夢創業的成果給予肯定及鼓勵。（記者方一成攝）

彰化在地有許多優質伴手禮店家，提供民眾多樣化選擇，其中不乏有彰化縣政府積極扶持的青創品牌。青年何彥霖一手打造的「山寄製菓所」，以簡約日系風格隱居於彰化市台鳳社區，自一一二年獲得彰化縣青創補助後，陸續獲得各項大獎，今年更入選為經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導-升級優化體驗」廠商，今年九月整修店面後重新開放，縣長王惠美、議員溫芝樺、白玉如、楊子賢等人於昨（二十六）日上午前往「山寄製菓所」，為何彥霖築夢創業的成果給予肯定及鼓勵。

廣告 廣告

王縣長表示，彰化很有料，只是過去太低調，隱身在社區的「山寄製菓所」由彥霖一手創辦，原本從事美髮用品業務的他，因喜歡烘焙且擁有烘培證照，平日就會手做甜點與親友分享，廣受好評。一○三年開始在三民市場擺攤販賣手作糕點，一開始雖不順利，但在努力不懈下，重新調整創業模式，一一二年成功爭取到縣府青年創業補助，縣府也提供創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，並榮獲一一二年彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮殊榮。今年獲得經濟部商業發展署補助重新整修店面空間，以全新樣貌招待客人，提供更優質的消費體驗。

王縣長表示，喜歡爬山的彥霖將八卦山下的在地特產與職人創業精神融入手作點心，其品牌「山寄」寓意「山川寄情」，採用在地小農鮮奶、蜂蜜及當季鮮果，製作出真材實料的糕點。今年同時獲選「台灣糕餅百大伴手禮」及「彰化百大伴手禮」的「卦山桂圓核桃糕」，桂圓採用彰化小農傳統古法烘焙的龍眼乾特製而成。另外，選用彰化在地頂級金鑽鳳梨，製成的「百香鳳梨夏威夷牛軋糖」則獲得去年農業部農糧署首屆「臺灣TFS(Taiwan Fruits Star)水果之星」常溫伴手禮佳作肯定。從彥霖創業打拚的精神，讓我們看見彰化青年連結家鄉的創造力。

創業青年何彥霖表示，於十一年前返鄉創業，從三民市場擺攤開始，感謝彰化縣政府青年圓夢計畫，一路協助其成立店面、行銷、商品包裝及提升品牌形象。秉持著「匠心山寄，幸福傳遞」，用傳統日式工法及嚴謹程序製作產品，產品獲得國內八項伴手禮獎項。儘管創業艱辛，常常萌生放棄念頭，但縣府一路上在背後支持，加上顧問提供創業輔導，在各種展售會、攤位、百貨公司展增加曝光度。感謝縣府多年來大力協助，讓青年有機會在創業舞台發光發熱。

彰縣府表示，為支持青年返鄉創業，結合興趣與專業，發展創新的產品與服務，積極打造青年友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助一千萬元」，只要設籍彰化縣十八歲至四十五歲的青年，完成三十小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高三十萬元，目前已協助一三六位青年自己創業做頭家，補助金額逾新臺幣三三○○多萬元。