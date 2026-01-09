彰縣投入3550萬元改善鹿港農地重劃區農路 16條農路升級確保通行安全

投入3,550萬元改善鹿港農地重劃區農路，16條農路全面升級確保通行安全。圖／彰化縣政府提供





彰化縣鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內多條農路，因長期車輛往來頻繁，出現路面龜裂、破損及沉陷等情形，影響農民耕作與民眾通行安全。彰化縣政府持續挹注經費改善農路品質，縣長王惠美今（9）日前往頭崙巷臨50-20號、南勢巷186-18號南側及詔安巷79-50號附近等三處視察工程規劃情形，並要求施工團隊務必如期、如質完成工程，提供鄉親安全、平整的通行環境。

王惠美表示，彰化縣自民國48年起辦理農地重劃，至今已完成59區，總面積達3萬7,726公頃；自108年至114年底，縣府更投入近8億元經費，改善農地重劃區農路總長度約22萬公尺。此次工程針對鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝農地重劃區內共16條農路進行改善，總經費約3,550萬元，預計於115年1月15日開工、3月30日完工，期盼透過提升農路品質，全面保障農民與用路人通行安全。

地政處指出，本次工程內容包括路面刨鋪、路基改良及交通標誌標線增設等，總改善長度約7,653公尺，工期為75天。考量施工期間適逢農曆春節，縣府已責請承攬廠商於春節前避免進行道路開挖作業，若有已開挖路段，務必於春節前完成鋪設並開放通行，確保春節返鄉交通順暢與用路安全。縣府未來也將持續投入資源，完善農路建設，提升整體交通品質。





