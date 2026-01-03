彰縣拔蘿蔔體驗 5千多人拔光5萬根

二０二六芬響農食典白寶玉出土記熱鬧登場，吸引許多民眾到場拔蘿蔔。（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣芬園鄉農會三日在寶藏寺舉辦二０二六芬響農食典白寶玉出土記活動，吸引許多鄉親到場。活動以農會品牌Logo「芬饗」為核心，結合深受民眾喜愛的「拔蘿蔔」體驗活動，傳達「從產地到餐桌，真誠饗宴」的理念，讓民眾走進農村、體驗農事樂趣。

王惠美表示，連續六年舉辦的「白寶玉」拔蘿蔔活動，一年比一年熱鬧，今年網路報名三千個名額瞬間秒殺，現場還有約二千名鄉親熱情等待。大家親手拔起蘿蔔，象徵「好彩頭」，明年運勢一定會更好，也期盼藉此推廣食農教育，讓大家親身體驗農夫從耕作、生產到送上餐桌的辛勞，學會惜福愛物。

王惠美指出，現場有三公頃、約五萬根的蘿蔔讓大家大顯身手，市集有許多在地青農與學生攤位，鼓勵大家一起用實際行動支持在地農業。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，看到現場聚集五、六千名鄉親，真的很令人感動，希望大家都能開心參與、買得盡興，到寶藏寺拜拜祈福，帶著愉快的心情滿載而歸。

農業處表示，在水稻二期作收割後的冬季裡作期間，芬園鄉農會與農民合作種植白玉蘿蔔，除開放民眾田間拔蘿蔔外，農會更與三級古蹟寶藏寺合作，安排周邊活動，除在廣場有農民市集外，也辦理食農教育遊戲體驗、親子闖關及創意ＤＩＹ活動，讓大小朋友在互動中學習農業知識，引領遊客深入體驗農村風貌與在地魅力。