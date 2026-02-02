彰縣推全齡化公園有成 獲城鎮型優等

彰化縣府積極推行全齡化公園，希望從老少咸宜的公園做起，增加長者及身心障礙民眾的活動空間。（記者方一成攝）

▲彰化縣府積極推行全齡化公園，希望從老少咸宜的公園做起，增加長者及身心障礙民眾的活動空間。（記者方一成攝）

彰化縣府團隊多年來積極推動無障礙友善建設及政策。彰化縣政府參與內政部國土管理署「一一三及一一四年都市公園無障礙環境督導計畫」，榮獲城鎮型「優等」佳績，是該類型連續兩屆唯一獲獎的縣（市）政府。王縣長公開表揚，並期許未來好還要更好。

縣府昨（二）日表示，近年除了兒童權利備受重視，長者及身心障礙者友善空間也逐漸受到大家關注。因此，縣府積極推行「全齡化公園」，希望從老少咸宜的公園做起，增加長者及身心障礙民眾的活動空間。近年來縣府推動一鄉鎮一特色公園，逐步完成伸港嬉濱海豚公園、田尾怡心園、員林兔馬鹿公園、田中熊趣米公園、彰化天空遊戲場及二林星球探索樂園等大型特色共融公園，秉持童趣、全齡、自然等特色，廣泛提供民眾友善休憩空間場所，打造適合所有人活動的場域。

城市暨觀光發展處表示，本次都市公園綠地無障礙環境督導考核，縣府與各鄉鎮市公所團隊攜手合作，經過「政策作為」審查及「實際作為」現地查核本縣公園，針對公園出入口、通路、設施設備可及性等重點項目辦理評分，考核結果榮獲「優等」佳績，更是該類型連續兩屆唯一獲獎的縣（市）政府。獲獎是一種肯定，也是另一個全新的開始。未來將秉持無障礙友善的政策精神，持續優化縣內公園環境，打造全齡化共融公園，提供縣民更多優質公園及綠地空間，以實際行動實現「美好彰化希望城市」的願景。