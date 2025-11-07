彰縣擬廣設回收機 點數換贈品
彰化縣內包含全聯、統一超商等販賣場所已有31處設置自動回收機，為鼓勵民眾參與回收，也增加回收管道，環保局今年開始與鄉鎮市公所合作，先行在北斗鎮設置1台回收機。環保局表示，目前回收成果良好，未來規畫持續推動，預計設置5至7處，民眾使用回收機可獲得點數獎勵，用來換漢堡、咖啡等，也能存入一卡通使用或拿來做公益。
彰化縣環保局為增加回收管道，提升資源回收量，在北斗鎮設置回收機，民眾可將電池、寶特瓶、鋁罐等回收物直接投入機器中，鎮公所就會每日派員進行巡檢及清理、收運，環保局設置自動回收機，希望達到從源頭提升分類能量、同時減少清潔隊分類負荷。
為鼓勵民眾多加使用自動回收機，環保局也訂定獎勵措施，只要把電池、寶特瓶、鋁罐投入回收機中，就可以選擇存入會員App中獲得虛擬點數，用來兌換如摩斯漢堡、寶雅、7-11咖啡等票券，或存入一卡通，只要累積5個點數就可以獲得1元，另也可以選擇愛心捐贈，用來做公益。
由於目前設置在北斗鎮的回收機回收成效良好，環保局規畫持續推動，環保局表示，目前調查還有二林鎮公所、大村鄉公所有意願設置，環保局將輔導補助公所辦理，未來預計將設置5至7處。而除公所外，也規畫結合社區或其他機關團體，選擇3至5處設置自動回收機，讓民眾方便參與回收。
