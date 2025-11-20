彰縣榮服處簽署醫療MOU 退除役官兵逾萬人受惠





為強化退除役官兵醫療服務、提升就醫便利性，彰化縣榮民服務處與彰濱秀傳紀念醫院及彰化秀傳紀念醫院正式簽署合作備忘錄。依據合作內容，榮民、遺眷家戶代表以及輔導期限內二類退除役官兵至該二醫院就醫時，只需出示正式有效證件即可享有免掛號費優惠，且彰濱秀傳醫院更提供經濟弱勢榮民醫療補助。光是彰化地區受惠者即超過一萬人，此舉有效減輕退除役官兵就醫負擔，且提升醫療便利性。

彰濱秀傳紀念醫院及彰化秀傳紀念醫院分別為彰化地區知名且優質之區域醫院，除設備完善、科別齊全，更長期致力於提供優質醫療服務品質，深受地方民眾信賴。此次合作顯示二院院方對榮民族群的高度重視與特殊情感。彰濱秀傳紀念醫院黃信彰院長及彰化秀傳紀念醫院馬旭院長都曾於台北榮民總醫院服務多年，與榮民建立深厚情誼。黃院長表示，榮民長期對國家付出與奉獻，醫療院所應以實際行動支持並回饋他們；馬旭院長也認同藉由此次合作提供優惠且優質的醫療服務與照顧，是醫院義不容辭的責任。

榮服處簽署醫療合作備忘錄 退除役官兵逾萬人受惠

彰濱秀傳紀念醫院馮文瑞副院長本身就是榮民，更能體會榮民及其家庭在就醫上的需求。他在此次合作中扮演關鍵溝通協調者，積極協助多項行政與統合工作，使此次合作順利成形。馮副院長指出，能以榮民身分回饋榮民，是他從事醫療服務工作以來最具意義的事情，希望透過醫院與榮服處的合作，讓榮民在地即可享受優質、貼心的醫療服務。

合作案的促成亦仰賴彰化縣榮服處的積極推動。處長邱文俊多次率領團隊拜訪彰濱秀傳紀念醫院，與院方詳細研商優惠實施方式、掛號流程與服務細節，只為讓所有措施能有效落實、簡化榮民就醫程序。邱處長表示，榮服處服務對象多是高齡族群，且許多慢性病患者需要固定回診，免掛號費雖然不是鉅額補助，卻能大幅減少就醫負擔並提升就醫便利性，對高齡榮民而言十分重要，未來榮服處也將持續依照輔導會及嚴主任委員的政策指導，持續以溫暖的行動落實各項服務照顧工作。

本次簽署儀式在輔導會服務照顧處倪邦臣參事的見證及指導下圓滿完成。倪參事表示，輔導會持續致力整合地方資源、擴大榮民(眷)及二類退除役官兵服務照顧工作。此次合作是公私協力的良好示範。他也期盼未來有更多不同類型的公私立機構支持，為全國榮民(眷)提供更全面與貼心的服務與照顧措施。

