彰縣樂齡健康產業園區土地標售公告

彰化縣政府「高速鐵路彰化車站特定區樂齡健康產業園區」土地標售案公告開始囉!公告期間至一一 五年一月二十九日止，共計四十五天。本次標售採投資計畫書審查制度，第一階段資格審查將於一一五年一月三十日（星期五）上午十時在縣府一樓視聽簡報室舉行，通過資格審查的投標人，可進入下一階段投資計畫書評審會議，投標廠商須依指定或優先開發產業項目，提出完整投資規劃，經審查通過後，方可進入價格標決標階段。

彰化縣政府今（十五）日表示，縣府選定高鐵彰化車站特定區「第二種產業服務專用區」，共規劃四處精華基地辦理本次標售，總面積約 十公頃。其中，基地一為核心產業發展基地，指定開發「樂齡健康住宿設施」及「醫療服務設施」；其餘三處為支援產業服務基地，則分別規劃優先發展「醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業（排除博弈業）」、「批發及零售業、住宿及餐飲業」，以及「運輸及倉儲業」等產業。



本次投標一律採用郵寄方式，相關投標文件可於標售期間至縣府地政處及各地政事務所索取，或至彰化縣政府地政處網站「業務專區／土地標售／標售公告」（https://land.chcg.gov.tw）下載，請投標人務必於資格審查當日上午九時前，將投標文件送達指定郵政信箱。歡迎優質企業踴躍遞件投資彰化，攜手縣府打造樂齡健康城，共同開創銀髮產業新未來。