彰縣消防局年初辦理為期6天加強防火宣導行動 一日一主題

消防局辦理為期六天的加強防火宣導行動，全面提升民眾防災與防火意識。（記者方一成攝）

彰化縣消防局統計指出，本縣火災發生原因前三名，依序為電氣設備因素、菸蒂不慎及遺留火種。為有效降低火災所造成的人命傷亡與財產損失，消防局於年初辦理為期六天的加強防火宣導行動，全面提升民眾防災與防火意識。

本次加強宣導採取「一日一主題」方式，深入公有市場及人潮聚集場所進行宣導，重點內容涵蓋住宅用火災警報器、電氣使用安全、爐火烹調安全、鋰電池使用安全、家庭逃生計畫，以及燃燒雜草無人機科技執法取締等多元面向，期能從日常生活層面強化民眾防火觀念。

彰化縣消防局今（十一）日表示，一一五年一月八日至九日間，彰化市、北斗鎮及埔鹽鄉各發生一起住宅火災案件。而這三起案件的住戶皆事先正確安裝住宅用火災警報器，得以在火勢初起即時發出警示，使住戶及早應變，成功降低人命傷亡與財產損失，充分展現住警器在火災初期示警上的關鍵效益。有這些實際案例，更加凸顯住宅用火災警報器在居家防火上的重要性，也再次提醒民眾，居家防火安全須從平時落實，切勿輕忽任何防災細節。

彰化縣消防局表示，居家防火安全涉及多重層面，包含定期檢視家中電氣設備是否老舊或損壞、落實「人離火熄」的用火習慣、避免爐火烹調疏忽，以及正確安裝並定期維護住宅用火災警報器等。消防局呼籲民眾主動檢查住家環境，從日常小細節做起，共同降低火災發生風險，守護家人生命與財產安全。