彰縣消防局救護團隊勇奪全國競賽優等與佳作

隊員陳嘉驊與埔心分隊隊員王奕翔，以及埔心分隊隊員劉晉榤與義消張景名，分別在呼吸道插管組與一般CPR組展現專業實力，脫穎而出。（記者方一成攝）

▲隊員陳嘉驊與埔心分隊隊員王奕翔，以及埔心分隊隊員劉晉榤與義消張景名，分別在呼吸道插管組與一般CPR組展現專業實力，脫穎而出。（記者方一成攝）

彰化縣消防局於今年社團法人中華緊急救護技術員協會「二0二五第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」中再傳捷報，包含二位高級救護技術員鹿鳴分隊隊員陳嘉驊與埔心分隊隊員王奕翔，以及埔心分隊隊員劉晉榤與義消張景名，分別在「呼吸道插管組」與「一般CPR組」展現專業實力，脫穎而出。其中，王奕翔與陳嘉驊在與全國各縣市共五十組呼吸道插管組參賽人員(包含醫師、專科護理師、麻醉科護理師或高級救護技術員)的激烈競爭中獲得「全國佳作」，劉晉榤與張景名亦自一般CPR組共四十五組參賽隊伍中勇奪「全國優等」。彰化縣長王惠美擴大主管會報中頒發表揚狀，肯定消防同仁在救護工作上的投入與努力，以專業能力守護縣民健康。

廣告 廣告

本次競賽集結全國優秀救護人員，內容涵蓋CPR技術操作、呼吸道插管技能、團隊合作流程、突發情境應對等多項專業考驗，參賽者須在限時與高壓環境中完成操作，是檢視救護技術及應變能力的重要平台。

彰化縣消防局今（二十九）日表示，鹿鳴分隊陳嘉驊與埔心分隊王奕翔均曾代表彰化縣消防局參加為期近一年的EMT-P訓練，均各以該期訓練第二名之優異成績結訓。返隊後更積極投入第一線救護勤務、研討會及競賽，持續精進臨床判斷與緊急救護處置能力。陳嘉驊與王奕翔表示，本次參賽的主要目的是透過全國性競賽平台檢視自身實務技巧，並吸收多元臨床思維。為迎接競賽挑戰，二人投入大量時間強化呼吸道插管流程、團隊默契與突發狀況應變能力，透過多次模擬與流程優化，使技術更加成熟。「呼吸道插管組」競賽採限時與高壓模式進行，對參賽者之操作速度、判斷能力與技術穩定度均構成嚴格考驗。二位EMT-P在競賽現場展現出「精準、迅速、穩定」的核心能力，最終榮獲「全國佳作」。

埔心分隊隊員劉晉榤與義消張景名長期投入急救訓練，本次代表本局參加「一般CPR組」競賽，二人以高度標準化的操作、穩定的節奏及精準的動作，勇奪本屆「全國優等」佳績。劉晉榤與張景名表示，參賽主要是希望藉由競賽的高強度要求來檢視自身的CPR技術，也能透過與各單位參賽者交流，提升操作細節的穩定度。他們說：CPR是最直接影響存活率的關鍵技能，每個細節都會影響結果。我們希望把每個步驟反覆操作演練精準，讓自己在執勤現場更有能力守護生命。



彰化縣消防局表示，透過參加各類急救競賽，不僅能提升救護人員與義消人員的專業能力，也能回饋至日常勤務及民眾急救教育，促進急救知識的普及，使更多民眾具備第一時間救人的能力。彰化縣持續在救護專業與品質上努力受到各方的肯定，消防局將持續培訓優秀人才，充實緊急救護裝備，提升彰化縣到院前緊急救護品質，持續守護縣民的健康。