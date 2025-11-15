彰縣消防赴日參訪交流 提升緊急救護能力

▲內政部消防署及彰化縣消防局共同組團前往日本北九州市消防局及相關單位進行參訪交流，提升緊急救護能力。（圖／彰化縣消防局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣消防局為提升救護專業及培訓高級救護技術員成效，於今（114）年4月16日辦理1場「臺日緊急救護交流研討會」，會中邀請日本北九州市消防局緊急救護專家來臺，雙方針對緊急救護議題進行深入研討並建立深厚情誼。為持續深化合作交流，於11月12日至19日，內政部消防署及彰化縣消防局共同組團前往日本北九州市消防局及相關單位進行參訪交流。此次消防局遴派6名高級救護技術員隨行，並邀請彰濱秀傳紀念醫院急診部李岱安主任一同參與，展現跨部門合作能量。

鑑於全球暖化趨勢日益嚴峻，臺灣過去百年年均溫已上升1.6°C，環境部亦指出，若暖化持續，臺灣未來夏季可能長達7個月。高溫環境將大幅提高熱傷害風險，進而造成緊急救護案件增加，因此日本的熱急症防制策略及熱急症傷患救護處置，特別具有借鏡價值。此次參訪行程涵蓋北九州市消防局、北九州市消防大隊、九州高級救護技術員訓練機構及福岡縣政府等機構，針對高級救護技術員培訓制度、熱中暑防制、傳染病感染管制與大規模災害醫療應變等議題，進行深入研習與實地觀摩，期望引進日本先進作法，強化彰化縣救護專業人員培訓及緊急救護品質。

值得一提的是，此次參訪，日方特別安排臺灣參訪人員隨同北九州市消防局救護車實際出勤，這是北九州市消防局有史以來首次開放外國消防人員隨車觀摩救護勤務，足見日方對本次交流的高度重視與信任。彰化縣消防同仁藉此親身體驗日本高級救護技術員的出勤流程與救護處置模式，不僅深入了解日本現行的緊急救護制度，也從中獲得許多寶貴的啟發與實務經驗。除此之外，消防局高級救護技術員林忠本、余尚諺及陳嘉樺3人，也在日本九州研修所進行熱中暑救護情境演練示範，以實際操作展現彰化救護人員的專業水準與臨床應變能力，獲得日方講師與學員們一致肯定，充分體現臺日救護交流的成果。

彰化縣消防局高級救護技術員陳嘉樺說表示，這次能跟隨日本救護車實際出勤，深刻感受到日本救護員在現場的臨床判斷與分工效率，非常值得我們學習。未來也希望把這些寶貴經驗帶回臺灣，強化我們第一線的救護能力。

消防局表示，透過此次跨國參訪與實地觀摩，不僅拓展同仁的國際視野，更期望將日本所學經驗帶回彰化，融入在地的消防救護工作中，未來也將積極推動專業人員培訓與勤務精進，確保縣民在面對極端氣候與各類災害時，能享有更完善的緊急救護服務。