彰縣皮蛇疫苗補助上路 1/20起65歲以上長者可接種

彰化縣皮蛇疫苗補助上路，1月20日起65歲以上長者可接種。圖／彰化縣政府提供





為降低高齡族群罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）及其併發症風險，提升長者健康防護力，彰化縣政府推動「帶狀疱疹疫苗接種計畫」，將自115年1月20日起正式啟動。彰化縣長王惠美呼籲，符合資格的長者儘早完成預約與接種，及早建立保護力，降低疾病對生活品質的影響。

縣府指出，帶狀疱疹係由水痘－帶狀疱疹病毒引起，潛伏於體內，隨年齡增長或免疫力下降而再度活化，好發於長者族群。發病時常伴隨劇烈疼痛，部分患者甚至可能留下長期神經痛等後遺症，嚴重影響日常生活。透過疫苗接種，可有效降低發病率及併發症風險，建議符合資格者把握機會接種。

彰化縣衛生局說明，本次接種計畫自115年1月20日起，依各鄉鎮市衛生所公告時程辦理。接種對象為設籍彰化縣滿1年之65歲以上長者（原住民為55歲以上）。

在補助方式方面，低收入戶及中低收入戶長者，由縣府全額補助完成2劑疫苗接種，並須於115年1月20日至2月13日期間完成第1劑接種。一般符合資格之長者，完成2劑接種需自付新臺幣6,000元，其餘費用由縣府補助，疫苗自115年1月20日起開放接種，至疫苗用罄為止。

衛生局進一步說明，一般長者須攜帶健保卡至所在地衛生所臨櫃辦理預約登記，經資格查驗後領取繳費單並簽署繳費意願書，須於7日內完成繳費。完成繳費並收到簡訊通知後，或預約登記14日後，可至原預約之衛生所接種第1劑，並於滿3個月後完成第2劑接種。

衛生局提醒，家屬可協助代為登記，每人每日限代辦2人；完成繳費後不得退費或轉讓他人使用。由於疫苗數量有限，將依規定對象及供應情形安排接種，請符合資格的長者儘早向各鄉鎮市衛生所洽詢，以免向隅。

帶狀疫苗接種流程。圖／彰化縣政府提供

