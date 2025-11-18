彰縣社造博覽會 11/30盛大登場

各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位，呈現給民眾社區滿滿活力與營造成果。（記者方一成攝）

▲各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位，呈現給民眾社區滿滿活力與營造成果。（記者方一成攝）

彰化縣政府長期推動社區營造，持續結合縣府各局處、公所及社區、協會與青年等能量，共同推展在地創生與永續行動，今年以「社造欣生半線共好」為主軸，將於十一月三十日（星期日）下午一時於北斗奠安宮停車場舉辦社區營造博覽會。昨（十八）日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，縣長王惠美與會，今年以結合聯合國永續發展目標面向，邀集代表性、具特色之亮點社區共同參與，盛大發表「彰化縣永續社區營造宣言」五大宣言，積極打造「多元、創新、共好」的永續彰化！

王縣長表示，今年社區營造博覽會多元精采，縣內共四十二個社區（含協會、個人）、六十個主題攤位展現在地特色成果，偕同埔心鄉公所、大村鄉公所、福興鄉公所、田中鎮公所、芳苑鄉公所等五個公所推動社區參與公民審議社造歷程，以及縣府十個局處之社造資源成果等，同時安排藝文表演、市集展售、闖關等多元內容。活動展現三大亮點：

亮點一：「社區手作體驗」限量開放！十一月十九日起開放線上報名，提供九種社區產業材料計四○○份免費DIY體驗，讓民眾親手感受地方創意與手作魅力。亮點二：「巨型混泥土扭蛋車」轉出好禮！逛攤集章樂趣多，集滿五個印章即可免費抽扭蛋好禮！現場消費滿二○○元再享「好康摸彩」，六十五吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等超值好禮等您帶回家！亮點三：「社區創意攤位」競賽評比！各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位，呈現給民眾社區滿滿活力與營造成果。

王縣長表示，另外更整合社區資源特色，自十一月二十日至十二月二十八日期間，特別推出九條「魅力走讀~社區小旅行」，有王功海牛文化與生態體驗、快樂趣~田中老街巡禮、圈芬-探索芬園風味x文化漫時光、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、巡禮寶地斗溫情、百年紅磚之鑰-七彩寶石之謎、不同凡響的社區輕旅行、卡里善之樹村落實境解謎，鼓勵民眾迺社區，體驗社區人文風情。報名方式自即日起洽承辦單位報名，提供約一四○○個名額，額滿即止。

彰化縣文化局表示，社區營造是推廣地方特色的重要途徑，同時能夠促進居民參與、資源整合、發掘亮點以及環保永續等面向，縣府團隊將持續輔導各社區積極發展，為縣民創造更好的居住品質。邀請全國民眾於十一月三十日一同來到北斗參加彰化縣社區營造博覽會，走入社區、體驗創意，歡迎大小朋友共襄盛舉逛遊社區。更多詳情，請上活動網站查詢：https://www.bocach.gov.tw/comunty/。