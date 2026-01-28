彰縣節慶文創商品徵選 開放提案

縣府邀請全國業者、設計師及創作愛好者踴躍提案，發揮創意成為提升文化的力量。（記者方一成翻攝）

「二○二六彰化縣節慶文創商品徵選」正式啟動！為持續推動地方文化創意產業發展，彰化縣政府以「節慶文化」為主題，期盼打造兼具文化價值、設計美感與市場潛力的節慶文創商品，引領彰化節慶以更多元形式走入大眾生活。報名期限自即日起至三月三十一日下午五時截止，採線上報名方式，請至報名連結(https://reurl.cc/NNOxgq)下載簡章與報名表。彰化縣長王惠美邀請全國業者、設計師及創作愛好者踴躍提案，發揮創意成為提升文化的力量，讓更多人看見彰化故事的深度與魅力。

彰化縣文化底蘊深厚，在地特色節慶更是吸引民眾走訪的重要亮點，包括月影燈季、花在彰化、王功漁火節、鹿港慶端陽、媽祖祈福文化節、二水國際跑水節及臺灣米倉田中馬拉松等，呈現出不同的文化敘事與地方魅力。本次徵選鼓勵從彰化各大節慶找到創作靈感，轉化成兼具設計感與地方特色的文創商品，徵選對象涵蓋全國依法立案且需具備開發及量產的能力之公司或行號，提案作品以彰化縣的地方特色節慶為創作主題，著重於創意性、原創性、美感、質感與實用性，兼具包裝整體性以及市場潛力，並須為未曾公開、發表或販售之原創設計，期望藉由多元觀點及創新，讓文化精神與當代設計相互交織，發掘商品更多創意可能性。

彰化縣政府日昨表示，節慶活動是展現地方文化的重要契機，文創商品則是將文化引入日常生活的最佳媒介。透過此次徵選，希望引導設計者以商品為想像重新詮釋彰化節慶，也期待透過優質作品推動文化觀光與地方產業共好發展，讓「文化」不只是活動舞台，而是能走進市場的生活美學。入圍單位除了可獲得三萬至五萬元獎勵金外，獲選作品將優先參與縣府舉辦的相關活動，進行現場展售與推廣，並有機會代表參加國內外文創展會。此外，縣府將透過官方Facebook粉絲專頁及Instagram，協助入圍商品行銷宣傳，優先推薦至相關電子通路、各產業據點及實體展示或銷售，協助優秀商品走進更廣闊的市場。誠摯邀請來自全國各地的創意夥伴踴躍參與，攜手為彰化節慶注入創意新能量。