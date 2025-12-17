彰縣綠營類初選民調落幕 邱建富：「已有候選人勝出」是假訊息
民進黨彰化縣長類初選民調昨晚登場，有意爭取黨內提名候選人，包含綠委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富，不過17日隨即有社群媒體傳出「已有候選人勝出」。對此，邱建富強調，相關訊息並非事實，呼籲外界勿以訛傳訛。
邱建富表示，類初選民調於昨晚9時50分完成，共完成1200通有效樣本，目前僅完成調查階段，尚未進行統計與結果評估，民調數據將從今天開始計算，並依照黨內既有程序，邀請4位參與類初選的候選人共同開封，由黨中央選對會綜合評估。
邱建富說，目前尚未接獲中央黨部通知召開相關會議，外界流傳的各種說法都屬臆測，並強調初選程序必須公開透明，結果應以黨中央正式公布為準。
邱建富也說，感謝這段期間協助顧電話的鄉親與支持者，不論支持哪一位候選人，每一通願意接起來的電話，都是對彰化未來的一份關心與期待，這分民意，值得被尊重，也值得被謹慎對待。
陳素月表示，彰化縣長初選電話民調已經在昨晚順利完成，非常感謝所有縣民頭家的支持和幫忙， 這段時間有打擾到的地方，也要感謝大家的體諒與包容，直言彰化加速，幸福耀進，是她的責任與承諾，自己將會團結所有人的希望與力量，為彰化進步共同打拚。
黃秀芳稱，謝謝每一通接起電話、支持她的鄉親，這分來自鄉親的關心與期待，她都會放在心裡，滿懷感謝與感恩，坦言彰化未來的路很長，她們繼續走、繼續聽、繼續為這片土地努力。
林世賢說，民調結束，感謝鄉親一路支持，這段時間訊息紛雜，感謝大家的包容與體諒，民主的力量來自人民，大家一起靜待結果，堅定信念、團結向前。
