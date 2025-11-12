彰縣芬普尼雞蛋流入市面 國民黨立院黨團轟賴政府公布慢半拍

（圖／翻攝自中國國民黨立法院黨團Facebook直播）





衛福部食品藥物管理署在11月9日晚間，緊急發布重大食安事件，表示在執行「2025年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣府衛生局於市售雞蛋抽驗中，發現文雅畜牧場出品的雞蛋檢出禁用於經濟動物的農藥芬普尼。不過食藥署早在11月4日就已驗出芬普尼雞蛋。中國國民黨立法院黨團今（12）日召開記者會，砲轟賴政府公布慢半拍，並嚴正要求衛福部和農業部，盡速釐清公布含有毒雞蛋的來源，是飼料？還是環境？衛福部必須重新檢討檢驗機制和通報時效，農業部要立即啟動完全查場，尤其針對籠飼雞場必須全面檢驗，並盡速對外公布結果，還給國人一個食安無虞的環境。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，彰化養雞場雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留。這間養雞場一個月可以生產120萬顆雞蛋，其中15萬是洗選雞蛋，有編碼可以追蹤流向，其他進到傳統市場就無法追查，這樣叫民眾如何不恐慌？該雞場生產的雞蛋銷售到9個縣市，食藥署說即日起，「文雅畜牧場」所生產的雞蛋將逐批檢驗，但全台雞場不採100％檢驗，食藥署長姜志剛說，全面檢驗有違「科學精神」。姜志剛署長說，民眾若買到「I47045」編碼的雞蛋，有疑慮就不要吃。

羅智強指出，食藥署早在11月4日就驗出毒雞蛋，直到9日晚間才對外緊急公布，這段期間消費者在不知情的狀況下誤食毒雞蛋，這個責任誰要負擔？衛福部和食藥署根本就漠視消費者權益。羅智強說，這關鍵6天食藥署應該要有積極作為，姜志剛署長在11日卻對外說，毒蛋芬普尼殘留值只有0.03ppm，除非一天吃100顆毒蛋才會引發急性中毒。

羅智強進一步指出，別說100顆，即使是1顆，消費者也不願吃下肚，還需要以身試毒嗎？若按照食藥署的邏輯，現在空污嚴重、流感橫行，大家不要呼吸就不會吸到空污，空污問題就解決了，是這樣嗎？看到衛福部長石崇良說，「查到哪，就公佈到哪」的說法，根本就是不食人間煙火，彷彿晉惠帝再次出現。

羅智強表示，國人有免於食安問題的自由，民進黨政府要加把勁，要好好檢討毒雞蛋通報流程，為何會推延毒雞蛋公布結果，要給國人一個交代。

首席副書記長林沛祥表示，國人對食安要求只有一個，買回家的食品都是安全的，然而這個最簡單的信任，又再一次被打破；15萬顆含有芬普尼的雞蛋流入市面，其中有國人愛用的洗選蛋。這次遭到污染的雞蛋超出國家標準3倍，但最可怕不是超標0.03ppm芬普尼，而是民進黨政府的反應。

林沛祥指出，食藥署的記者會稱除非一天吃100顆才會急性中毒，民進黨政府在污辱國人的智慧。國家標準是在雞蛋內殘留芬普尼0.01ppm，政府的責任就是要捍衛這個標準，不是用標準跟民眾討價還價。當一個政府在爭論多少毒藥才是安全的時候，就已經失職。民進黨政府又說彰化雞場驗出芬普尼是偶發個案，但在2017年台灣就發生過毒雞蛋芬普尼風暴，事後政府已經明令禁止畜牧場使用。林沛祥要問，在2017年禁用的毒藥。2025年還出現在我們食物裡？

林沛祥說，這不是偶發個案，這是噩夢，證明了政府在2017年後所有的食安改革和把關，全部都假的，還推給環境污染所致，那麼過去這幾年環保署和農業部在做什麼？環境污染不是藉口，而是政府系統性失能的自白。國人無法接受食藥署的沉默，整整6天毒雞蛋流入全台，竟一聲不坑？請問衛福部和農業部是在等什麼？在保護誰？

林沛祥表示，民進黨政府忙著在誇讚雞蛋溯源碼很厲害，要民眾自己去翻發票，找出購買雞蛋溯源碼「I47」開頭的明細，自行去賣場退貨，把責任丟給消費者自己解決。民進黨宣傳口號喊得震天價響，人民則對政府的信任一次又一次地破滅，用少吃幾顆雞蛋的風涼話，是挽不回信任的。

藍委陳菁徽表示，回顧2017年的毒蛋事件，現任食藥署長姜至剛，在當時以腎臟科醫師的專家身分，呼籲政府應慎重處理國人食用到含芬普尼雞蛋的慢性中毒問題，並要進行甲狀腺的問題檢測，且應再搭配流行病學，檢視國人發病的比例。但是，對比現在，政府至今仍未啟動處置國人慢性中毒的應變與機制。

陳菁徽指出，還是醫師的姜至剛針對政府所稱「芬普尼超標和中毒是兩回事」，還曾批評說這樣的政府是推卸責任。結果，如今是食藥署長的姜至剛卻說每天吃7顆的情形才會有危害，這不光是在幫中央洗地之外，更自我證明了政府就是在推卸責任，更是2017年的姜至剛醫師，打臉2025年的姜至剛署長。

陳菁徽提到，過去姜至剛醫師還建議政府，在污染影響不明，跟汙染源不明的情況下，政府因還無法完全給出相關保證，所以應誠實的向國人表明要先等檢驗釐清。不料，再次爆出蛋品含芬普尼的隔天，姜至剛署長卻出來說雞蛋的毒物汙染只是個案；如此，便代表了政府有不誠實的情形！

陳菁徽表示，目前毒雞蛋污染源到底在哪裡？都還是撲朔迷離，希望姜至剛署長回復到過去擔任專家的立場的標準，為國人守護食安，讓民眾吃得安心，也讓媽媽們放心。

藍委王育敏表示，國人看到政府的在面對毒雞蛋事件就是消極、慢半拍，沒有料敵寬、禦敵從嚴，這樣如何確保國人食安？2017年就曾經發生芬普尼毒雞蛋事件，當時造成人心惶惶，政府也宣示嚴禁蛋雞使用芬普尼，會再加強管理。結果2025年11月又爆發彰化雞場使用芬普尼案件，到目前食藥署所公布的數據，在雞羽毛檢驗出0.27ppm，證明畜牧場直接使用芬普尼，這不禁讓國人擔心，是否會再重演2017年毒雞蛋事件？

王育敏要請問農業部，這間雞場偷偷使用芬普尼到底掌握多少？全國真的只有這間雞場違反規定使用芬普尼？會不會還有雞場鋌而走險？王育敏要求農業部要從源頭查廠開始進行普查，尤其是籠飼的雞場優先抽驗、查場，有沒有漏網之魚？農業部不要躲起來，管理畜牧場是農業部的職責。

此外，食藥署所有檢驗機制，包括對外公告都過於緩慢，相較於鄰近日本，發生食安事件後，均在24小時內進行處理，反觀食藥署拖了6天才對外公布。王育敏要求食藥署檢討檢驗機制，能多快就多快，國人對食安標準非常的高，民眾不要一位超出標準三倍，還說吃下去沒有關係的政務官，國人要的是積極守護食安的政務官。

