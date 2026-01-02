彰縣花海美景結合農遊體驗 迎接全國遊客

縣長王惠美誠摯邀請全國鄉親安排假期暢遊彰化，走入花卉綻放的田野，親身感受百花盛開的季節與時光。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美誠摯邀請全國鄉親安排假期暢遊彰化，走入花卉綻放的田野，親身感受百花盛開的季節與時光。（記者方一成攝）

隨著歲月遞嬗，轉眼間來到花海盛開的時節。彰化縣素有「花的故鄉」美譽，每逢冬末春初，百花齊放的景色總令人深深著迷。為活化冬季農地景觀，彰化縣政府多年來持續推動「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，與各鄉鎮（市）公所、農會共同合作，鼓勵農民於冬季裡作期間種植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等景觀作物，打造兼具農業生產與觀光休憩功能的田園風貌。彰化縣長王惠美今（二）日表示，誠摯邀請全國鄉親安排假期暢遊彰化，走入花卉綻放的田野，親身感受百花盛開的季節與時光。

廣告 廣告

一一四年全縣景觀作物推廣面積達二八三公頃，其中花海面積達三公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等十二個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。

「二0二六春遊彰化賞花海」系列活動由7個鄉鎮市公所及農會接力舉辦，首先由田中鎮農會於「望高瞭」規劃花海專區，設置以稻草製作的「蠟筆小新」、「小小兵」等裝置藝術，與廣闊的波斯菊花海相互映襯，吸引大批遊客前來賞花打卡。接著芬園鄉農會將於一月三日辦理花海暨拔蘿蔔活動，活動邁入第6屆，深受民眾喜愛，今年更擴大開放2公頃農地，提供超過5萬根蘿蔔，讓參與民眾「拔免驚」，收穫滿滿。

後續將由秀水鄉公所「一一五年金陵花海節活動」、鹿港鎮公所「二0二六鹿港花遊記」、彰化市公所「二0二六 Bloom 彰化－浪漫相遇」、花壇鄉公所「焢吧焢焢～來焢吧！」以及社頭鄉公所「社頭農遊季」等活動接力登場，五個公所各自展現不同花海主題與在地特色。活動期間除規劃地方農特產品展售、特色小吃品嘗外，還有抓泥鰍及焢窯等農村體驗活動，並設置稻草藝術與彩燈裝置，讓大小朋友盡情遊玩、拍照留念。

縣府期盼透過各鄉鎮市接續舉辦花海活動，結合地方產業與農村特色，持續深化「彰化是花的故鄉」品牌形象，帶動農村觀光與地方經濟發展。四處綻放的花海如同海岸的波浪般席捲而來，千萬別錯過一年一次的農田花海美景，此外二月十七日（大年初一）至三月一日，溪州公園將舉辦「二0二六花在彰化」活動，誠摯邀請全國民眾於春節期間相約彰化，漫遊壯麗花海、感受繽紛花景，用鏡頭捕捉最美好的春日回憶。