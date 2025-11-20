彰縣蛋雞場全面採樣 先驗15家高風險

彰化縣啟動蛋雞場芬普尼全面採樣監測專案。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼代謝物殘留超標，縣府啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，第一階段以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留的蛋雞場為優先對象。二十日一早由農業處及動物防疫所派員，會同政風處人員，先前往採樣十五場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣，以精準掌握生產端現況，確保農產品來源安全無虞，並進一步強化民眾對縣內雞蛋產品的信賴。

因應彰化縣蛋雞場近期檢出芬普尼陽性情形，縣長王惠美要求農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，採科學監測與風險控管原則，全力提升蛋品安全，守護食品安全也要顧住彰化縣蛋品產業。

彰化動物防疫所表示，若後續檢驗結果呈現陽性，農政、防疫及衛生單位將立即進行相關管控處置。動防所將第一時間啟動移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻流出，並擴大針對不同雞舍批次採樣，持續監測汙染範圍，同時展開場內汙染來源調查。

農業處將同步對相關周邊環境土壤、飲水、飼料來源擴大進行抽驗，以調查可能汙染源，避免環境端交叉汙染。