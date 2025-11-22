彰縣蛋雞場芬普尼採樣監測 第一梯次15場均未檢出
彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前檢出芬普尼後，彰化縣立即啟動蛋雞場芬普尼全面採樣監測，第一梯次抽驗15場動物用藥殘留高風險場，由農業處及動防所人員於11月20日前往採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全程並由政風人員到場監督。檢驗結果於今（22）日出爐，15場均為未檢出，顯示第一階段高風險場的蛋品安全無虞。彰化縣政府表示，將持續強化相關監測及管理工作，確保民眾食用安全。
責任編輯／蔡尚晉
老師操場跑步後突昏倒！學生急衝醫護室叫救援 全校總動員救回一命
文雅畜牧場4600顆芬普尼蛋流入新北 衛生局公布2蛋行可退貨
不只台中有毒雞蛋！ 「這縣市」流入1萬顆、4600顆已下肚
