彰縣衛生局蟬聯衛生福利部114年醫療關懷力典範獎公務績優獎

▲彰化縣衛生局再度榮獲醫療關懷力典範獎表揚計畫-公務績優獎，連續五年獲得肯定。（記者方一成攝）

彰化縣長王惠美縣府團隊致力於推動更完善的醫療體系與服務品質。衛生福利部於一一四年底舉辦「一一四年醫療關懷力典範獎」頒獎典禮，彰化縣衛生局再度榮獲「醫療關懷力典範獎表揚計畫」-公務績優獎，連續五年獲得肯定。此外，蔡明忠醫師及黃左琪牙醫師，亦分別榮獲「調解典範獎」及「關懷典範獎」，為本縣醫療關懷力再添光彩。

彰化縣政府今 （四）日表示，為促進醫病關係和諧，彰化縣衛生局積極輔導轄內醫療機構提供醫療事故關懷服務，期在事故發生時就能即時關懷，進行溝通對話，減少紛爭。另外衛生局提供專業的醫療調解管道，調解會由醫療、法律、社會公正人士提供專業意見，以公正客觀的角度協助釐清爭議，協助醫病雙方進行溝通，以達成爭議化解、減少醫療爭訟案件。

除衛生局獲得公務績優獎外，本縣調解委員、豐安診所蔡明忠院長亦獲得「調解典範獎」，蔡院長巧妙運用其醫師專業及調解技巧，藉由淺顯易懂、具同理心的方式，減少醫病認知差異，調解過程總是能兼顧病家感受與醫療尊嚴，有效引導醫病雙方回歸理性對話；黃左琪牙醫診所黃左琪院長亦榮獲關懷典範獎，協助民眾與牙醫診所之醫療溝通與關懷協調，親自致電關懷、傾聽民眾的感受與需求，化解醫病認知落差，進而達成醫病雙方共識。

彰化縣衛生局表示，將持續鞏固縣內醫事機構及民眾之溝通平台，確立多方協調機制，以拉近醫病認知差距、消弭爭議，減少醫療爭訟，促進醫病和諧關係。讓醫療不再是象牙塔內的專業，而是真正協助民眾提升生活品質的夥伴，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。。