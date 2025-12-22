彰縣表揚優質托育人員及單位

王縣長感謝大家的付出，為幼兒提供安全專業的照顧，讓家長無後顧之憂，孩子能快樂成長。（記者方一成攝）

彰化縣政府為提升托育品質、肯定托育人員的專業付出，並記錄「居家托育登記制十週年」的重要里程碑，二十一日下午在和美鎮和東國小舉辦主題為「十年登記守護愛，托育專業護兒權」彰化縣一一四年度優質托育人員暨績優單位表揚活動，由彰化縣長王惠美親自表揚共二四八位托育人員（包括特殊績優居家托育人員十位、資深敬業居家托育人員二一三位、實習指導員二十位、五位托嬰中心之優質托育人員）、七家特色托嬰中心及1家評鑑績優托嬰中心等長期深耕的托育人員。王縣長感謝大家的付出，為幼兒提供安全專業的照顧，讓家長無後顧之憂。

王縣長表示，感謝各協會理事長帶領團隊在嬰幼兒照顧上的用心努力，感謝議長謝典霖及所有議員對縣府預算的支持。面對少子化的衝擊，縣府一直希望減輕年輕人的育兒負擔，目前已設置十處育兒親子館、十處公設民營托嬰中心及五十四家私立托嬰中心，未來將逐年建置三十七處公設民營托嬰中心及二十處育兒親子館，以平價優質的服務打造友善育兒環境。

王縣長表示，托育登記制迄今已滿十年，彰化縣領先全國首創「居家托育人員實習制度」，推動專業經驗傳承，讓新任登記托育人員在實務中逐步累積能力。同時，縣府與彰化縣家樂福人文生活關懷協進會、彰化縣保母協會攜手合作，設置居家托育服務中心，為家長媒合具備合格登記的托育人員，協助家長安心送托。此外，也與彰化縣嬰幼兒發展協會及朝陽科技大學合作，辦理托育人員課程與主管研習，持續提升托育品質。