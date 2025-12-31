彰縣補助帶狀皰疹疫苗接種

彰化縣衛生局舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀皰疹（皮蛇）疫苗防護行動」啟動記者會。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣衛生局三十一日舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀皰疹（皮蛇）疫苗防護行動」啟動記者會，宣布一一五年一月二十日將正式啟動全國規模最大的六十五歲(含原住民五十五歲)以上長者帶狀皰疹疫苗接種計畫。

縣長王惠美表示，為提升縣內長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣自購二萬劑疫苗，提供設籍彰化縣一年以上一萬名長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付六千元，其餘不足部分由縣府補助。一一五年一月二十日起開放長者至衛生所臨櫃預約登記接種。

衛生局表示，本次萬人接種補助計畫由全縣二十七個鄉鎮市衛生所臨櫃預約及接種，低收及中低收入戶長者由衛生局事先寄發紙本通知單，並於一月二十日至二月十三日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第一劑接種；一般長者於一月二十日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款（不含中信銀櫃檯）；銀行自動化通路（包含網銀、行動銀行、實體ＡＴＭ、語音轉帳）；四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）等門市繳費。成功繳費後長者接到簡訊通知或預約登記十四日後，即可到衛生所完成第一劑接種，並提醒民眾本方案繳費後無法退費及轉讓。