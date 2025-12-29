彰縣補助村里公務電動機車上線

彰化縣政府舉辦電動機車新上線、村里服務更升級-縣府補助各公所村里業務公務電動機車記者會。（記者方一成攝）

▲彰化縣政府舉辦電動機車新上線、村里服務更升級-縣府補助各公所村里業務公務電動機車記者會。（記者方一成攝）

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，今（二十九）日上午於縣府中庭舉辦「電動機車新上線、村里服務更升級-彰化縣政府補助各公所村里業務公務電動機車記者會」，彰化縣長王惠美表示，縣府推動各鄉鎮市公所電動機車補助計畫，公所可依地方特性及需求，採購村里業務公務電動機車，全縣共五九一村里，每輛補助上限六萬二000元，總經費三六六四萬二000元，將低碳交通落實於各村里的公共服務。

廣告 廣告

王惠美表示，歲末年終是感恩的季節，感謝各鄉鎮市公所及所有村里長對基層服務的付出。村里長常被民眾親切稱呼為「土地公」、「土地婆」，正是因為村里長貼近地方，協助民眾處理各項需求，並配合政令宣導、關懷弱勢、災害防治等地方事務。

王惠美表示，公務電動機車除支持基層工作，也與行政院二0五0淨零排放「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，以及彰化縣推動「淨零碳排、永續發展」的目標緊密結合。根據環境部估算，一輛傳統燃油機車汰換為電動機車可減碳高達約二.三公噸，當村里業務導入電動機車，累積的減碳效益有助降低空氣污染。民眾如有意將舊機車更換成電動機車，最高可補助一萬五三00元，鼓勵民眾踴躍更換，共同守護環境及空氣品質。

議員劉惠娟代表表示，未來在縣內二十六鄉鎮都能看到電動機車，感謝村里長平常在大街小巷穿梭，協助宣傳政策資訊。現代講究環保，除了方便村里長辦公外，也能同時愛護環境。

員林市代理市長賴致富代表表示，「工欲善其事，必先利其器」，感謝王縣長縣府團隊補助各村里公務電動機車，村里業務無所不包，提供電動機車能讓各鄉鎮市公所及村里更有效率推動各項服務。感謝議會對預算的支持，協助縣府響應SDGs國際永續經營的目標。

縣府民政處表示，村里長總在縣政服務最前線，長期協助政令推動、關心弱勢族群、協助災害防救，無論是颳風下雨或艷陽高照，都站在第一線為鄉親付出，是政府最重要的支柱。縣府為提升行政效率及守護環境，補助採購公務電動機車，感謝各鄉鎮市公所配合執行，順利推動村里服務提升計畫。縣府將持續與各公所及村里長攜手，持續提升公共服務及永續發展，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。