彰縣警局公布打詐成績單 逮詐團2千多人贓物累計破7億

彰化縣警局，今年打詐成果豐碩，截至11月，累計查扣贓證物總計價值超過7億元，詐團成員2千多人，更是查獲了車手超過1500人，這當中，有將近4分之一，是外籍車手，而警局也請來魔術師擔任防詐大使，提醒民眾"眼見不一定為真"！

多名員警，合力攻堅，這名外籍男子只能乖乖束手就擒。白花花的鈔票，直接成為贓證物，在彰化鹿港，也有逮人畫面

鹿港分局獲報，轄內有民眾遭到假交友詐騙，已經被騙走數萬元，沒想到詐團又再次要求面交31萬元，還提供到府收款服務，被害人家屬察覺有異，立刻報警。

廣告 廣告





彰縣警局公布「打詐成績單」 逮詐團2千多人贓物累計破7億

警方鹿港攻堅逮詐! 民眾中交友詐騙面交警民合作逮詐（圖／翻攝畫面）





彰化縣警局，努力打詐，今年1月截至11月，累計查獲詐欺集團326件，成員2千多人，查扣贓證物總計價值超過7億元，更是查獲了詐欺車手超過1500人，這當中，有將近400人，是外籍人士，但有很多是誤信詐團話術，才在不知不覺間，會成為車手。

為了提高民眾的防詐意識及敏感度，彰化縣警局也特別邀請魔術師，擔任防詐大使，在宣導中，穿插生動魔術表演，不但能更容易理解，也更貼近民眾生活。





彰縣警局公布「打詐成績單」 逮詐團2千多人贓物累計破7億

彰縣警局今年已逮詐團2千多人 累積贓物破7億（圖／民視新聞）





魔術與詐騙，具有類似特性，都是要迷惑民眾雙眼，但眼見不一定為真，提醒民眾，保時警覺，別輕易的，落入詐騙陷阱。

原文出處：彰縣警局公布「打詐成績單」 逮詐團2千多人贓物累計破7億

更多民視新聞報導

習近平脫口：人類可活到150歲！博士揭「嬰兒解藥」暗黑內幕超毛

AI深偽詐騙橫行！ 「她」成2025最具風險名人榜首

普發現金未入帳別慌！女誤信話術交出百萬財物 警揭詐騙新套路

