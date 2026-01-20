彰縣警局卸、新任局長交接

彰縣治安重責由刑事局副局長陳世煌接任，由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交。（記者方一成攝）

彰化縣警察局局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由刑事警察局副局長陳世煌接任，在今（二十）日上午辦理交接典禮，並由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交，現場貴賓雲集隆重。

卸任陳局長內外勤職務歷練完整，與縣府、各機關及各級民意代表互動良好，內外和諧。警察局在其卓越的領導，以及整個警察團隊努力之下，全體縣民的生活安全獲得了最佳的保障。陳局長任內查獲詐欺集團五九七件、犯嫌三七九八人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值新臺幣八億三二七二萬餘元；攔阻詐騙金額達八億九一○○萬餘元，累計阻斷詐團金流突破十七.二億元等，打詐績效優異，蟬聯全國同步打詐專案四連霸，也瓦解胡姓直播主暴力犯罪集團，蟬聯全國同步掃黑行動五連霸，在各項警政工作評比均交出亮眼成績單，榮獲國家警光獎及多次署務會報表揚，陳局長對外維護民眾生命財產安全，對內作為同仁堅實後盾，讓王縣長對陳局長的卓越功績，稱讚有加，更祝福高陞重要職務。

新任陳局長，中央警察大學五十八期畢業，南投縣人，歷任刑事警察局科長、高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、左營分局、新興分局分局長、國道公路警察局主任秘書、警察通訊所所長、苗栗縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、刑事警察局副局長等職務，工作積極認真，職務歷練豐富，具備刑事專才，深耕反詐領域，極富領導統御能力，深獲各級長官肯定，王縣長並期許陳局長就任後，能傳承前任局長的經驗，持續精進，並與各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

另外，內政部警政署王主任表示，兩位局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富完整，除表達誠摯的祝賀之意，並利用機會對全體警察同仁期許與要求，提出幾項當前警察工作重點，與新任陳局長及警察局全體同仁共同勉勵：第一，落實打詐跨域合作，共同打擊詐欺犯罪；第二，強力掃蕩黑幫，淨化社會治安；第三，維護公共秩序及重要交通運輸場站之安全，以安民心；第四，嚴格內部管理，恪遵警察風紀；第五，營造友善職場環境，關懷守護同仁身心健康。最後，也感謝王縣長及各位與會貴賓對於彰化縣警察局的支持與愛護。