彰縣議會訪大馬雪蘭莪州議會交流

議長謝典霖率領十三位跨黨派議員參訪團，拜會馬來西亞雪蘭莪州議會。

▲議長謝典霖率領十三位跨黨派議員參訪團，拜會馬來西亞雪蘭莪州議會。

為拓展地方議會國際視野、深化城市治理交流，彰化縣議會首度推動國際姐妹市層級城市交流，二十七日上午由議長謝典霖率領十三位跨黨派議員參訪團，正式拜會馬來西亞雪蘭莪州議會，由雪州議長劉永山（Lau WengSan）熱情接待，並為參訪團親自簡報介紹雪蘭莪州政治制度、經濟發展、青年議題及未來政策展望，詳細分享城市治理經驗與願景。此次交流不僅是彰化縣議會國際化的重要里程碑，也為臺馬地方議會層級的互動奠定了穩固基礎。

廣告 廣告

謝典霖議長表示，此次拜會不僅是一次正式參訪，更是兩地議會建立長期夥伴關係的起點。彰化縣議會長期重視青年公共參與，除舉辦「青年議事營」，讓青年模擬議會運作、培養民主素養外，也透過結合饒舌（Rap）、街舞等創新形式，吸引民眾走進議會、認識議員職責，拉近議會與人民的距離，讓民主政治更加貼近生活。

謝典霖議長也提到，二○二六年十二月十一日至十四日，臺灣將於新北市舉辦「亞洲地方議會論壇」，謝議長誠摯邀請劉永山議長率團來臺參與，並期盼雪蘭莪州議會貴賓能順道造訪彰化，深化地方層級的實質交流與情誼。也期盼未來在青年事務、文化交流及國際活動等面向持續合作，拓展更多元的城市外交成果。

雪州議長劉永山則詳細介紹了雪蘭莪州的政治與議事運作。雪州政治由議會行使立法權、州政府負責行政執行，透過完善制度確保民主運作透明順暢。目前州議會共有五十六位普選產生的州議員，並自二○一三年起推動「青年議會制度」，讓年輕世代實際參與模擬立法與政策辯論，已成為馬來西亞地方民主的重要特色。