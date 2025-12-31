彰縣購2萬劑帶狀疱疹疫苗 供1萬名縣籍長者接種

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣衛生局宣布啟動65歲以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，衛生局已自購2萬劑疫苗，供設籍彰化縣1年以上1萬名長者施打2劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費。

彰縣衛生局今天在縣府中庭，舉辦「彰化領航，全國最大帶狀疱疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，出席的有彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯等人。

王惠美致詞時說，為提升長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化縣1年以上1萬名長者施打2劑完整保護。

王惠美指出，低收入及中低收入戶長者的疫苗費用，由縣府全額補助；一般長者則自付新台幣6000元，其餘不足部分由縣府補助，明年1月20日起開放長者至各鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記接種。

衛生局表示，帶狀疱疹是由帶狀疱疹病毒引起的疾病，俗稱皮蛇，小時候曾感染水痘，會使病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，免疫力下降時可能再次活化引發帶狀疱疹，急性期皮疹及疼痛持續時間約數週，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，此併發症疼痛可能持續數月甚至超過1年。

衛生局說明，疫苗接種計畫由全縣27個鄉鎮市衛生所臨櫃預約及接種，低收及中低收入戶長者由衛生局事先寄發紙本通知單，長者1月20日至2月13日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第一劑接種；一般長者於1月20日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款及超商等通路繳費，成功繳費後會接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第一劑接種。（編輯：李錫璋）1141231