彰縣車禍熱點 彰市大埔路奪冠

彰化縣民國114年10大易肇事路段及路口名單揭曉，彰化市大埔路每星期發生近3件車禍，高居最危險路段之首，而彰化市旭光路與光華街口、彰化市中山路2段與光復路口則是最危險路口。（葉靜美攝）

彰化縣民國114年10大易肇事路段及路口名單揭曉，最危險路段由彰化市大埔路奪冠，每星期發生近3件車禍，而彰化市旭光路與光華街口、彰化市中山路2段與光復路口則是最危險路口。由統計資料可見，10大易肇事路段有6處、10大易肇事路口有高達9處集中在縣內人口最多的彰化市，縣警局推測與人口密集及交通流量大，導致交通事故發生機率跟著提高。

依彰化縣警局統計，114年10大易肇事路段第一名為彰化市大埔路149件，平均每2至3天就發生1件車禍，第二至十名依序為彰化市中華西路128件、彰化市彰鹿路103件、鹿港鎮中山路83件、大村鄉山腳80件、彰化市中央路78件、秀水鄉中山路74件、彰化市民族路73件、北斗鎮中華路70件、彰化市彰水路69件。

前10大易肇事路口，分別為彰化市旭光路與光華街口、彰化市中山路2段與光復路口各有17件，彰化市中山路與中央路路口、彰化市中興路與大埔路口各有16件，彰化市三民路與民生路口、和美鎮道周路與愛華路口各有15件，另彰化市中山路2段與旭光路口、彰化市中山路2段與孔門路口、彰化市中正路2段與曉陽路口、彰化市中正路二段與中華路口都各有13件。

彰化縣政府交通處已啟動全縣9處易肇事路口改善工程，預計最快農曆年前完工，其中彰化市就有5處，旭光路與光華街口也在其中，施工項目有重建庇護島、退縮行穿線、增設綠底行穿線及行人停等空間、放大版行人號誌等，希望由硬體端建立安全防護網，改善肇事問題。

彰化市大埔路去年初由縣府選定作為全縣首條友善人行道示範道路，一度引發當地商家及居民反彈，攤開統計數字，彰化市大埔路高居全縣10大易肇事路段第一名，在10大易肇事路口，彰化市中興路與大埔路口也是第四名。

民眾直言，不管交通標線如何改善，行車時放慢車速並遵守標線通行，才是平安回家最重要的準則。縣警局也呼籲用路人養成守法習慣及提升守法意識，以降低事故、保障用路人行的安全。