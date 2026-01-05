彰縣輪胎工廠倉庫深夜起火 消防出動8個分隊滅火

（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化埤頭鄉一間輪胎工廠倉庫昨天深夜發生火警，火勢猛烈，消防局出動8個消防分隊大批人力馳援，並布設5條水線撲滅火勢，幸無人受困，確切起火原因待調查。

彰化縣消防局4日晚間10時41分接獲民眾通報，埤頭鄉一間輪胎工廠方向有火警，消防人員立即前往，現場為2樓鐵皮建築物，1樓起火燃燒，有放置機具及輪胎樣胎，2樓為餐廳但已無使用，燃燒面積約20平方公尺，無人員受困，倉庫內無存放危險物品。

廣告 廣告

為迅速控制火勢，消防局派遣大隊幕僚及8個消防分隊，各式消防車輛11輛、救護車1輛及消防人員31人、義消10人，布5條水線，於今天凌晨0時3分撲滅火勢。

消防人員表示，現場有使用空拍機監控，並架設排煙機協助排煙，火勢撲滅後使用熱顯像儀確認，財物損失及確切起火原因仍待調查釐清。（編輯：陳仁華）1150105