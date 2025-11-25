彰縣鄉鎮特色公園再添一處 埤頭鄉樂米公園完工啟用

縣長王惠美出席主持開園啟用典禮，宣布樂米公園嶄新亮相。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美出席主持開園啟用典禮，宣布樂米公園嶄新亮相。（記者方一成攝）

為推動「一鄉鎮一特色公園」的施政目標，彰化縣政府選定埤頭鄉合興村縣有地打造全新主題公園。縣長王惠美今（二十五）日出席主持開園啟用典禮，宣布佔地五00坪的埤頭鄉「樂米公園」嶄新亮相，以埤頭鄉知名的「台梗九號米」發想，取「Love 米」-「樂米」為公園名稱，為鄉親再添一處結合文化與遊憩功能的親子同遊新亮點。自去年十二月開工，今年九月如期完工。



王縣長表示，縣府團隊編列約新臺幣一二00萬元工程經費，打造兼具趣味性與安全性的LOVE米-「樂米公園」，這塊土地是縣有的住宅用地，鄰近幼稚園、學校。為了讓地方資產發揮最大效益，縣府決定不出售住宅用地，而是將其打造成適合孩子遊玩及大人休憩的優良場所，希望家長多帶孩子來公園放電，遠離3C，親子關係也會更好。



王縣長表示，公園設置可愛造型的「米寶公仔」讓民眾打卡，還有外型像米倉一樣的「旋轉穀倉」遊具，讓孩子們可以攀爬及旋轉；另外也有吊環、單槓的健身設施，鼓勵鄉親多多運動。主題遊戲場是地景式的稻田堡壘，讓孩子透過繩網攀爬，好好放電。還有適合各年齡層的盪鞦韆、造型搖搖馬、還有翹翹板。此外，樹蔭下的休憩座椅則為家長提供舒適的看顧空間，體現友善的環境設計。



縣議員李俊諭表示，感謝王縣長縣府團隊快速的行政效率，讓埤頭鄉樂米公園在1年內完工落成，議會也會大力支持縣府的施政計畫，提供鄉親更多親子活動的好去處。



埤頭鄉長杜懿彩表示，感謝王縣長不惜重資，將埤頭鄉的精華地，用來興建樂米公園，並以埤頭鄉的米為主軸，讓大家知道米的故鄉在埤頭。公園設置的遊樂設施，不僅讓孩子可以來遊玩，大人也可以來休閒娛樂，適合全家大小一起共度美好時光。



彰化縣政府表示，縣府近年來持續積極推動共融公園建設，已陸續完成並啟用多處特色公園，包括田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、二林星球探索樂園，八卦山天空遊戲場等，「樂米公園」的完成再添一處亮眼成果。目前已經陸續完成十六座共融公園，各有主題和特色。縣府日前推出「彰化公園王」打卡抽獎活動，每打卡一座公園就有一次抽獎機會，打卡越多機會越多，獎品有兒童滑步車+護具組、磁力積木滾球組、得寶工程車組、旋轉冰沙遊戲組、海豚大拼圖及智慧軌道球組合等豐富大獎。誠摯邀請鄉親與全國民眾走訪彰化，體驗每一座共融公園，跟家人一起變身「公園王」 。