彰縣長王惠美賣救命苦蕎茶？荒唐廣告遭檢舉 本人親曝：AI廣告詐騙啦

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣長王惠美的肖像遭盜用，被合成AI影片賣苦蕎茶。(圖／翻攝自臉書)

詐騙手法層出不窮，除了名人投資、AI教父「黃仁勳」送書之外，就連彰化縣長王惠美也被盜用肖像，生成AI影片成為不實廣告的主角。臉書近日出現一支宣稱由「王慧梅」推薦的苦蕎茶影片，透過縣長王惠美的旁白來誇大產品療效，形容為「救命茶」，聲稱能治失眠、高血壓等。彰化縣政府 籲民眾切勿受騙，已向平台檢舉並要求下架，同步報警處理。

廣告內容誇大不實，影片中都有王惠美的肖像，試圖取信消費者。(圖／翻攝自臉書)

盜用王惠美肖像推薦苦蕎茶的影片，不只有縣長的動態影像，還搭配上聲音維妙維肖，內容誇大不實，片中冒名者自稱「王慧梅」，宣稱彰化農會花365天研發的苦蕎茶由她「親自監工生產」，聲稱

能讓失眠者「沉睡到搖不醒」、高血壓患者一喝血壓計就「罷工」、「

癌細胞全面撤退」、「體檢報告全部翻盤」​

等離譜功效，令人啼笑皆非。

彰化縣府指出，不肖人士利用AI生成影片，盜用縣長王惠美肖像和聲音，推銷苦蕎茶，甚至還有製作過程，影片相當逼真，企圖誘騙民眾購買。目前縣府已向Facebook檢舉，要求立即移除，並報警追查來源，提醒民眾不要輕信來源不明的廣告。

王惠美也在臉書發文，「詐騙警訊！請大家務必提高警覺」提醒民眾不要受騙上當，其他任何以縣長名義建立的帳號，都有可能是假帳號，遇到可疑帳號或影片，務必提高警覺。彰化縣警察局表示，警方已主動受理並蒐報，刑事警察局將要求平台下架不實影片，並持續追查涉案者及相關事證。

彰化縣長王惠美也在臉書發文澄清，AI合成的是假影片廣告不實。(圖／翻攝自臉書)

