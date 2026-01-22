彰縣長者帶狀疱疹疫苗接種踴躍 1∕26起疫苗全數開放

彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍。（記者方一成攝）

▲彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍。（記者方一成攝）

彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍，第一期(一 月二十日至一 月二十三日)接種名額於當日額滿，顯示長者對疫苗接種需求相當熱絡，施打意願遠超過預期。因接種踴躍，自一月二十六日起帶狀疱疹(皮蛇)疫苗全數開放預約登記至額滿為止。考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，預約時間改為每日下午一時三十分開始發放號碼牌，請六十五歲以上長者用餐完再前往衛生所預約。各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額如附件共四五六七 人，另考量大城、芳苑、竹塘偏遠地區交通不便，保留該鄉鎮八成疫苗名額供設籍該鄉鎮民眾優先預約。如現場預約額滿，由衛生所現場登記候補名額，若後續低收及中低收入戶長者未施打疫苗釋出，將優先通知候補民眾。

本次計畫由縣府自購二萬劑疫苗一萬個名額，提供設籍彰化縣滿一年之六十五歲(含原住民五十五歲)以上長者完成兩劑接種，以獲得完整保護。低收及中低收入戶長者由縣府全額補助免費接種；一般長者則接種兩劑自付六000元，其餘費用由縣府補助。提醒尚未完成預約之一般長者，請密切留意縣府、衛生局及衛生所相關公告，以免錯過接種機會。

彰化縣衛生局今（二十二）日提醒，符合資格之一般長者完成預約登記後，須於七日內至銀行或超商完成自付額六000元繳費。因需作業時間確認繳費入帳，請於收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿十四日後，再前往原預約衛生所接種。衛生局呼籲及早接種可有效提升保護力，降低帶狀疱疹及其可能出現併發症的風險。疫苗接種後若出現局部紅腫、疼痛等輕微副作用，通常屬正常反應，留意自身狀況並諮詢專業醫護人員。