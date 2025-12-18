彰縣長選舉魔咒再現？他點出綠民調背後意義

▲柯呈枋認為，民進黨的類初選民調，不表態者比例高，顯示整體選情尚未定型。（圖／柯呈坊提供，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣長黨內「類初選」昨天出爐，立委陳素月民調領先，但根據流傳在綠營群組的一份數據，4人對上國民黨假想敵立委謝衣鳯，皆是40-44%比24-27%，地方人士不免熱議，彰化的縣長選舉魔咒是否將再現？國民黨彰化縣長參選人柯呈枋認為，民調顯示相當比例的選民不表態，整體選情尚未定型。

所謂彰化的縣長選舉魔咒，是自1989年第一位民進黨縣長周清玉當選以來，9屆彰化縣長一直是綠一任、藍兩任；不過台中市升格以來，也有所謂不連任魔咒，已被現任市長盧秀燕打破。

這份在地方社群流傳的民調數據，指林世賢40.5：謝衣鳯27.4、邱建富42.02：謝衣鳯25.5、黄秀芳42.64：謝衣鳯25.324、陳素月44.03：謝衣鳯24.22。國民黨彰化縣長參選人柯呈枋表示，數據顯示，相當比例的選民不表態，顯示整體選情尚未定型。民調雖具參考價值，但與基層實際接觸的民意感受仍存在落差，最終勝負關鍵在候選人能否提出具體、可執行的治理藍圖，回應縣民期待。

目前國民黨有柯呈枋、洪榮章2人表態爭取黨內提名，民進黨可望由立委陳素月角逐彰化縣長。柯呈枋表示，對手確定後，選戰方向更加清楚，國民黨應加快整隊腳步，以團結為基礎，提出具體可行的施政論述迎戰。



