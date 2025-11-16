彰縣防災教育日系列活動登場 300位民眾體驗災民夜宿

縣長王惠美與民眾一同體驗一日災民生活，強調防災教育的重要性，才能有效降低災害帶來的衝擊。（記者方一成攝）

隨著氣候變遷日益嚴峻，全球災害頻傳，提升全民防災意識已成當務之急。為此，彰化縣政府於十五日晚上在和美鎮和仁國民小學舉辦「一一四年彰化縣防災教育日系列活動—災民夜宿體驗活動」。本次活動以模擬避難收容所的設置為主軸，邀請家庭為主要參與對象，展開為期二天一夜的夜宿體驗。晚上縣長王惠美與會與民眾一同體驗「一日災民」生活，強調防災教育的重要性，唯有提升民眾的防災知識與自救能力，才能有效降低災害帶來的衝擊。



王縣長表示，此次活動仿照地震災害情境設置收容所，動員縣府各局處、和美鎮公所共同參與，攜手慈濟基金會、紅十字會、世界展望會、彰化縣防災協會、彰化縣童軍團、住宅地震保險基金、振宇五金股份有限公司及社區志工等民間團體，齊心推動防災教育，強化民眾對防災與避災的正確認知，以有效喚起社會大眾對防災議題的重視。



彰化縣政府今（十五）日表示，活動一開始參加者自備防災包，依序完成災民報到流程，並由慈濟基金會提供避難收容處所災民餐食，營造災害現場的真實氛圍，同時傳遞珍惜食物的觀念。活動中設有安心關懷小組，模擬災時心理支持情境，讓民眾體驗災後的心理安撫過程。透過「沉浸式災民夜宿體驗」，參與者能親身感受災後生活的挑戰，現場亦安排急救包紮教學、防災物資辨識、防災劇場演出、視障按摩體驗，以及寶貝嘟嘟車與老人文康車等設施，讓民眾在寓教於樂中學習防災知識。今年活動開放部分區域供民眾自備帳篷參與，凡全程參與者，每帳可獲得「露營餐具五件組」及防災物資，進一步強化家庭的防災準備。



活動吸引300餘位民眾踴躍參與，現場設有八十頂戶外帳篷。無論是大小朋友，皆能透過此次活動了解防災知識，提升災害應變能力。為因應可能發生的彰化斷層地震，保障縣民生命與財產安全，推動防災教育顯得格外重要。此次活動也提醒彰化縣鄉親們要有防患未然的意識，一起為全民防災共同努力。