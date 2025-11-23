彰縣食農教育嘉年華熱鬧登場 7年帶動6萬5000人參與食育計畫

彰化縣食農教育嘉年華在鹿港鎮立體育場舉行。（記者方一成攝）

▲彰化縣食農教育嘉年華在鹿港鎮立體育場舉行。（記者方一成攝）

「二0二五彰化縣食農教育嘉年華」於今（二十三）日上午在鹿港鎮立體育場舉行，縣長王惠美與會。王縣長表示，彰化是農業大縣，縣府積極推動「從產地到餐桌」的食農教育，期盼從小扎根，自二0一九年起，七年來累計投入四七二八萬元，推動食育美學堂計畫，帶動超過六五000名師生與社區民眾參與，讓孩子認識食材、了解生產，在生活中尊重自然、珍惜土地，培養正確的飲食習慣。



王縣長表示，本次活動內容豐富多元，現場有四十二個成果展售攤位、二十三個趣味闖關，並規劃食農講堂、親子挑戰賽及多場精采的才藝表演，適合全家大小一起寓教於樂。除了能在闖關與互動中深入了解農業知識與農民的辛苦，也規劃摸彩活動，只要集滿七枚闖關印章或消費滿五00元，就有機會獲得五十吋液晶電視、平板電腦等豐富好禮，希望大家都能滿載而歸。



王縣長表示，縣府持續推動「三章一Q」國產可溯源食材制度，並每週提供一次縣產有機蔬菜午餐，確保孩子安心享用新鮮健康的食材，真正理解「吃得健康、懂得珍惜」的概念。此外，彰化擁有山海平原的多樣性，也培育出全國最多，約三000位的優秀青農，鼓勵大家多採購「彰化優鮮」品牌的農特產品，以實際行動支持在地優質農業。



彰化縣政府表示，縣府未來將以「永續教育」與「地方創生」為雙主軸，推動跨校合作與社區連結，發展飲食文化、環境教育與創新教學的實踐場域。同時，也將持續與農業部、教育部及在地產業攜手合作，打造更多以學習、體驗與產業共榮為核心的行動計畫，讓孩子在理解土地、尊重自然的過程中，培養責任感和行動力，並將永續理念落實於日常生活中。