彰縣首推好孕卡 產檢可獲最高7000元

彰化縣政府30日舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，縣長王惠美（三排左四）宣布明年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施。（葉靜美攝）

為讓年輕人敢生、願生，彰化縣政府推動「友善育兒行動3.0」政策，明年續推童萌卡、再加碼生育補助，並首推可彈性用於購物、搭車的好孕卡，從生產、育兒階段提前照顧到懷孕階段，孕婦每完成1次產檢，就可以獲得500元的電子票證補助，最多補助14次，預估全縣將有7000名孕婦受惠。

為搶救生育率，彰化縣長王惠美30日在「友善育兒行動3.0」啟動記者會宣布，明年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持，陪伴縣民朋友迎接新生命、安心成家。

王惠美表示，明年正式推出「好孕卡」，只要孕婦設籍彰化即可申請（未取得國籍的新住民孕婦，配偶設籍彰化者也可申請），提供14次公費產檢服務，每次產檢可獲得500元的電子票證（悠遊卡）補助，最高補助7000元，可用於產檢交通接駁、加油充電或在藥妝店及醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

王惠美指出，為進一步減輕家庭的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，從明年起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第1胎3萬元、第2胎5萬、第3胎（含）以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。

王惠美說，今年已實施且廣受好評的「童萌卡」也將於明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所（機構）使用，讓育兒政策更臻完善。

悠遊卡董事長林志盈更稱「好孕卡」是「超級悠遊卡」，他指出，補助與產檢結合，並與診所連線，孕婦在產檢後，只要到超商感應過卡，或透過悠遊卡App操作，即可獲得每次500元的補助。他另提到童萌卡發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，這項政策由縣府投入2億元預算補助家長，等同將龐大商機留給在地店家。