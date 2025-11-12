彰縣鳳凰颱風第1次防颱整備應變會議 九項裁示加強防颱

縣府強調本縣各局處務必全面啟動防颱應變機制、嚴陣以待、超前部署，全力降低災害可能造成的損失。（記者方一成攝）

▲縣府強調本縣各局處務必全面啟動防颱應變機制、嚴陣以待、超前部署，全力降低災害可能造成的損失。（記者方一成攝）

因應鳳凰颱風侵襲，彰化縣長王惠美於十一日召開彰化縣鳳凰颱風第一次防颱會議。並強調本縣各局處務必全面啟動防颱應變機制、嚴陣以待、超前部署，全力降低災害可能造成的損失，確保鄉親生命財產安全，並迅速完成各項防颱整備與應變作業。

王縣長指示九項強化防救災措施如下：

一、請各局處即刻盤點救災人力、車輛、器材及開口契約，保持機動與支援能力，並與各鄉鎮市公所保持密切聯繫；若有災情發生，務必即時通報災害應變中心，由民政處統籌橫向協調。

二、請各單位運用新聞、社群媒體與廣播等多元管道加強防颱宣導，落實輿情監看與不實訊息澄清，同時督導轄下單位、機構、學校、農漁會及企業全面啟動防颱準備。

三、受颱風外圍環流與東北季風共伴影響，沿海地區將出現強風巨浪，請農業處及海巡單位提醒漁民儘早返港避風；並請警察局及新聞處加強宣導，避免民眾前往海邊釣魚、觀潮或戲水。

四、請建設處、工務處督導各施工工地與建築業者，完成鷹架、廣告招牌及路樹加固，並擬妥倒塌或掉落應變措施。

五、請經綠處協調台電、天然氣、自來水等公共事業單位，加強搶修準備。若發生基地台受損或通訊中斷情形，請交通處即刻評估災情並依規向中央申請啟動跨電信業者之「災難漫遊機制」，確保緊急通訊暢通。

六、請水資處落實土石流潛勢區保全戶清查與建檔，密切掌握警戒資訊，必要時執行勸告或強制撤離。針對前次豪雨災點，請工務處、水資處協調公所提前設置帆布、沙包等防護設施，並加強邊坡監測。

七、本縣近日為中潮期間，請水資處提醒沿海公所提前布建沙包、抽水機與消波塊，確保油料充足，防範海水倒灌與積淹水 。

八、請社會處掌握弱勢族群名冊，預先盤整收容安置場所與容量；交通處規劃接駁運輸工具，民政處、水資處、警察局及消防局應通力合作，必要時啟動撤離。並預先確認國防部兵力與物力支援之申請流程與窗口。

九、氣象署預估本縣自十一日0時至十三日二十四時總累積雨量八十至一五0毫米，請下列單位加強相關應變工作：

(一)請消防局、警察局及民政系統加強災情查通報機制。(二)請工務處加強地下道、橋梁安全監測，適時採取封閉改道等措施。(三)請水資處檢視排水系統、閘門、抽水站及滯洪池運作，並提供公所所需防水資材。(四)請水資處協調第四河川分署監控河川水位，如集集攔河堰預放水，應提前通報應變中心與下游鄉鎮。

縣府今（十二）日表示，「鳳凰」颱風星期三將最接近彰化地區，請縣府各單位持續關注氣象署最新颱風消息，而各單位進駐人員應熟悉所屬權責及分工，並應以互助方式共同執行具關聯性案件，也需滾動式盤點自我量能，以尋求中央或它縣市的支援，依各地受災情形妥善分配資源，要做最好的準備、最壞的打算，嚴陣以待，共同將災害損失降至最低。