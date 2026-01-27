彰縣 議員第七選區 綠營黨內互打

民進黨彰化縣議員第七選區提名登記參選人陳似梅（左）與丈夫前議員黃盛祿（右），27日到彰化地檢署提出偽造文書罪的告訴，並向彰化地方法院聲請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業。（孫英哲攝）

民進黨彰化縣黨部雖已宣布議員第七選區因提名2席，3人登記，將由已登記的李俊諭、江熊一楓、陳似梅3人進行初選民調，但陳似梅與其丈夫前議員黃盛祿質疑，江熊一楓有因案羈押及登記送件簽名不符等爭議情事，27日到彰化地檢署提出偽造文書罪的告訴，同時聲請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業。民進黨彰化縣黨部表示，第七選區的民調初選作業目前仍照常舉辦。

民進黨彰縣議員第七選區光是提名作業即充滿煙硝味，26日在民進黨彰化縣黨部進行協調，3名登記參選人除李俊諭親自出席外，前縣議員黃盛祿的妻子陳似梅未現身，由黃盛祿代為出席，前立委江昭儀的妻子前縣議員江熊一楓因被羈押，由江昭儀代表參加。

因協調不成，黨部宣布將進行民調。許多綠營支持者對上述結果都不感到意外，因為李俊諭、黃盛祿及江熊一楓3人結怨已深，這次又在民進黨內登記再度對決，只是黃盛祿改由其妻陳似梅披上戰袍。

黃盛祿指出，縣黨部對於江熊一楓登記送件簽名筆跡不同的處理讓人難認同，16日爆發時，黨部說要將筆跡送第三公正單位鑑定，然在未送鑑定下，黨部23日又稱經江熊一楓的律師出具證明，確認簽名屬實，因此認可其登記資格，讓人無法信服。

黃盛祿表示，他對江熊一楓的登記代理人提出偽造文書罪的刑事告訴，同時也聲請民事假處分，要求民進黨彰化縣黨部暫緩民調及提名作業的進行。

江熊一楓的丈夫江昭儀說，針對簽名爭議一事，江熊的兩名辯護律師都曾各自律見江熊一次，並都讓江熊在登記表上簽名，黨部也在16日登記截止當天即確認簽名沒問題。

民進黨彰化縣黨部說明，依據江熊一楓兩位委任律師事務所的正式函文及一併送上來的地檢正式公文，確認江熊一楓有親簽切結書，才給予資格認定有效。

縣黨部指出，陳似梅陣營提出暫緩民調及提名作業，並連署要求召開臨時執委會討論，因陳所提連署書人數已達法定連署人數1/3門檻，黨部將盡快召開臨時執委會討論，在臨時執委會未有新決議前，原訂29日進行的第七選區民調初選作業照常舉辦。